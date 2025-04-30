https://ria.ru/20250430/peskov-2014327438.html

Песков заявил о важности Дня Победы для россиян

Песков заявил о важности Дня Победы для россиян - РИА Новости, 30.04.2025

Песков заявил о важности Дня Победы для россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День Победы одним из самых важных дней для всех россиян. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:15:00+03:00

2025-04-30T11:15:00+03:00

2025-04-30T13:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

казань

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День Победы одним из самых важных дней для всех россиян. "День Победы для нас всех, кто живет в нашей стране, в нашей России - это один из главных дней в году. Каждый раз, каждый год старшее поколение вспоминает День Победы и, может быть, даже плачет, молодое поколение - гордится. И все мы испытываем неимоверное чувство единения в этот день. И это происходит каждый год. И так будет происходить всегда, у меня нет ни тени сомнения в этом", - сказал Песков в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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общество, россия, москва, казань, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков