https://ria.ru/20250430/peskov-2014316892.html

В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию

В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025

В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию

Реакции властей в Киеве на открытость руководства в Москве к мирному урегулированию конфликта не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:37:00+03:00

2025-04-30T12:37:00+03:00

2025-04-30T12:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

киев

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Реакции властей в Киеве на открытость руководства в Москве к мирному урегулированию конфликта не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая в среду на вопросы журналистов на площадке федерального просветительского марафона "Знание. Первые", Песков отметил, что в настоящее время президент России Владимир Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине. "Но ситуация такая, какая есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева", - сказал Песков. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html

https://ria.ru/20250430/mir-2014303606.html

россия

москва

киев

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россия, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне