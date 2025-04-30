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В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:37 30.04.2025 (обновлено: 12:38 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014316892.html
В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию
В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию - РИА Новости, 30.04.2025
В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию
Реакции властей в Киеве на открытость руководства в Москве к мирному урегулированию конфликта не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:37:00+03:00
2025-04-30T12:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
киев
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Реакции властей в Киеве на открытость руководства в Москве к мирному урегулированию конфликта не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая в среду на вопросы журналистов на площадке федерального просветительского марафона "Знание. Первые", Песков отметил, что в настоящее время президент России Владимир Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине. "Но ситуация такая, какая есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева", - сказал Песков. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html
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россия, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле не услышали реакции Киева на открытость Москвы к урегулированию

Песков: реакции Киева на открытость Москвы к мирному урегулированию не слышно

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Реакции властей в Киеве на открытость руководства в Москве к мирному урегулированию конфликта не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая в среду на вопросы журналистов на площадке федерального просветительского марафона "Знание. Первые", Песков отметил, что в настоящее время президент России Владимир Путин остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков
12:01
"Но ситуация такая, какая есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева", - сказал Песков.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Мирная сделка должна быть заключена не с США, а с Украиной, заявил Песков
11:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваКиевДмитрий ПесковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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