https://ria.ru/20250430/peskov-2014315320.html
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:35:00+03:00
2025-04-30T12:35:00+03:00
2025-04-30T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
камышин
дальний восток
алексей маресьев
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_0:175:2960:1840_1920x0_80_0_0_0aa47accc70d764972524298971894de.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" рассказал о подвиге советского военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. "Все мы знаем подвиг Маресьева. А вы знаете, что он больше всего самолетов сбил уже после того, как ему отрезали ноги, когда он вернулся обратно в воздух? Это ли не герои?", - сказал Песков. Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А.К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Стал прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014306551.html
https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html
россия
камышин
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014302286_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aff4540d228918652584e580cf87a784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, камышин, дальний восток, алексей маресьев, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Камышин, Дальний Восток, Алексей Маресьев, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
Песков рассказал о подвиге советского летчика-истребителя Маресьева