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Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014315320.html
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:35:00+03:00
2025-04-30T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
камышин
дальний восток
алексей маресьев
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" рассказал о подвиге советского военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. "Все мы знаем подвиг Маресьева. А вы знаете, что он больше всего самолетов сбил уже после того, как ему отрезали ноги, когда он вернулся обратно в воздух? Это ли не герои?", - сказал Песков. Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А.К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Стал прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014306551.html
https://ria.ru/20250430/natsizm-2014286132.html
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общество, россия, камышин, дальний восток, алексей маресьев, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Камышин, Дальний Восток, Алексей Маресьев, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о подвиге летчика Маресьева

Песков рассказал о подвиге советского летчика-истребителя Маресьева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" рассказал о подвиге советского военного летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
"Все мы знаем подвиг Маресьева. А вы знаете, что он больше всего самолетов сбил уже после того, как ему отрезали ноги, когда он вернулся обратно в воздух? Это ли не герои?", - сказал Песков.
Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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12:11
Алексей Петрович Маресьев родился в мае 1916 года в Камышине. В 1934 году приехал на Дальний Восток строить Комсомольск-на-Амуре, здесь же начал заниматься в аэроклубе. В 1937 году призван в армию, служил в авиапогранотряде на Сахалине, в 1940-м закончил Батайское летное училище имени А.К. Серова. Из-за тяжелого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако летчик вернулся к полетам и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника: четыре до ранения и семь после. Стал прототипом героя повести Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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11:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияКамышинДальний ВостокАлексей МаресьевДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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