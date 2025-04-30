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Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:05 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peskov-2014304959.html
Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками
Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками - РИА Новости, 30.04.2025
Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками
Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:05:00+03:00
2025-04-30T12:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ссср
москва
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (союзники - ред.) открыли второй фронт только (тогда - ред.) когда поняли, что мы (СССР - ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем. И они его открыли в 1944 году", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые". Пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно должна быть признательная союзникам за помощь в этой победе. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html
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общество, россия, ссср, москва, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, СССР, Москва, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками

Песков: союзники открыли второй фронт то, когда поняли, что СССР победил

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (союзники - ред.) открыли второй фронт только (тогда - ред.) когда поняли, что мы (СССР - ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем. И они его открыли в 1944 году", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые".
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Пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно должна быть признательная союзникам за помощь в этой победе.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСССРМоскваДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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