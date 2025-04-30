https://ria.ru/20250430/peskov-2014304959.html

Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками

Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками - РИА Новости, 30.04.2025

Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками

Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:05:00+03:00

2025-04-30T12:05:00+03:00

2025-04-30T12:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ссср

москва

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они (союзники - ред.) открыли второй фронт только (тогда - ред.) когда поняли, что мы (СССР - ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем. И они его открыли в 1944 году", - сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне "Знание. Первые". Пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно должна быть признательная союзникам за помощь в этой победе. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013102874.html

https://ria.ru/20250430/peskov-2014299815.html

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общество, россия, ссср, москва, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне