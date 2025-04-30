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Нацизм жив, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:16 30.04.2025 (обновлено: 11:19 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/peskov-2014288805.html
Нацизм жив, заявил Песков
Нацизм жив, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Нацизм жив, заявил Песков
Нацизм остался жив, корни его глубоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:16:00+03:00
2025-04-30T11:19:00+03:00
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нацизм остался жив, корни его глубоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки", - сказал Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, москва
Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва
Нацизм жив, заявил Песков

Песков: нацизм жив, корни его глубоки

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нацизм остался жив, корни его глубоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки", - сказал Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
11:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМосква
 
 
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