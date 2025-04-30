https://ria.ru/20250430/peskov-2014288805.html

Нацизм жив, заявил Песков

Нацизм жив, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Нацизм жив, заявил Песков

Нацизм остался жив, корни его глубоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:16:00+03:00

2025-04-30T11:16:00+03:00

2025-04-30T11:19:00+03:00

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нацизм остался жив, корни его глубоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки", - сказал Песков в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия

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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, москва