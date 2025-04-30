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Эрдоган надеется, что перемирие на Украине откроет двери к постоянному миру

Эрдоган надеется, что перемирие на Украине откроет двери к постоянному миру - РИА Новости, 30.04.2025

Эрдоган надеется, что перемирие на Украине откроет двери к постоянному миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что планируемое перемирие на Украине 8-10 мая откроет двери для устойчивого прекращения огня. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:04:00+03:00

2025-04-30T16:04:00+03:00

2025-04-30T16:04:00+03:00

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что планируемое перемирие на Украине 8-10 мая откроет двери для устойчивого прекращения огня. "Мы надеемся, что это прекращение огня будет развиваться и расширяться. Надеемся, что это временное прекращение огня откроет дверь к постоянному миру. Мы с самого начала говорили, что война между Россией и Украиной может закончиться справедливым и прочным миром. Мы никогда не теряли надежды на это", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.

https://ria.ru/20241217/turtsija-1989713452.html

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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган