https://ria.ru/20250430/peremirie-2014301262.html
Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков
Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия по Украине, но нужно учесть целый ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:46:00+03:00
2025-04-30T11:46:00+03:00
2025-04-30T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия по Украине, но нужно учесть целый ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я напомню вам, выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу к установлению перемирия, поддерживает. Но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил", - сказал Песков журналистам на просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков
Песков: Путин поддерживает идею установления перемирия по Украине