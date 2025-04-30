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Трамп принял пас от Путина

Трамп принял пас от Путина - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп принял пас от Путина

Россия ведет поистине судьбоносные переговоры с США по Украине, они касаются всего мироустройства будущего, поэтому мы с интересом следим за тем, как обстоят... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

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Россия ведет поистине судьбоносные переговоры с США по Украине, они касаются всего мироустройства будущего, поэтому мы с интересом следим за тем, как обстоят дела у нашего главного контрагента. Сегодня у Дональда Трампа важная дата — сто дней его второго президентского срока.Пожалуй, главное достижение американского президента в том, что он интересен всему миру. Его противники подмечают каждый промах, его симпатизанты празднуют любой успех. Давно нельзя говорить о том, что президент Соединенных Штатов "самый могущественный человек на планете", но на прощание распадающаяся американская империя подарила нам в лице Трампа настоящее шоу — это там действительно умеют.Трамп расколол пополам не только Америку, но и весь мир. Он позволил открыто задать те вопросы, которые втихомолку задавали себе в последние годы миллиарды людей.Так ли уж необходимо мужчинам отрезать свои половые органы и пришивать груди? Стоит ли рекомендовать эту практику маленьким детям?Закрывать АЭС и переходить на ветряки и солнечные панели — это правда так нужно? А зачем и кому?Нужно ли добиваться немыслимого роста цен на мясо и заставлять людей переходить на сою и сверчков, подрывая свое здоровье и иммунитет?Стоит ли поставлять украинцам деньги и оружие, чтобы они самоубивались о российскую армию, или, может, дать им все-таки немножко пожить?Зачем дразнить русского медведя, если никаких вменяемых средств защиты от него нет в природе?Нелегальные мигранты несут местным жителям мир и процветание или криминал и наркотики?Нужно ли стоять на коленях перед нацменьшинствами и целовать их ботинки, или можно без этого обойтись? А что насчет секс-меньшинств?При власти Демпартии США этими вопросами задаваться не полагалось. Трансгендеры, мигранты, Зеленский, русофобия, сверчки и ветряки подавались в одном пакете. Трамп пакет вытряхнул, весь этот мусор рассортировал и пошел выкидывать его на помойку.Нелегальным мигрантам — депортация, трансгендерам — "отмена", Зеленскому — выволочка, России — респект и попытка договориться и восстановить отношения.Разумеется, "глубинное государство" с этим бунтом на корабле смириться не могло. Сегодня Трампу и его команде нещадно перемывают кости в глобалистских СМИ. Ему нарисовали самый плохой рейтинг за последние 70 лет, его указы оспаривают в судах, его политику искажают и забалтывают. Прикормленные Демпартией боевики изображают антитрамповские протесты в крупнейших городах США.В мире нет другого лидера, против которого велась бы такая же психологическая атака, — за исключением, разумеется, президента России. И это оголтелое озлобление старых элит по-своему объединяет Владимира Путина и Дональда Трампа. Сегодня оба они с разных концов шатают ту чудовищную модель мироустройства, которую строило "глубинное государство" — интернациональный конгломерат олигархов, банкиров, чиновников и медийщиков.Этот конгломерат нанял себе обслуживающий персонал в большинстве стран Европы, поставив его во главе Евросоюза и многих государств. Поэтому на данный момент агрессивный реваншистский Брюссель — наш главный общий противник. Будем принуждать его к миру с двух сторон.Это не отменяет, разумеется, наших споров и разногласий с президентом США. Главные из них — по украинскому конфликту.Одним из рычагов давления на Россию американская администрация видела в нежелании нашей страны проводить очередную мобилизацию. В ответ на это Москва выложила на стол своего джокера — дружественных северокорейцев.Одновременно министр иностранных дел России напомнил, что требования нашей страны по украинской проблеме не изменились ни на йоту: международное признание Крыма и четырех новых регионов России в их изначальных границах, демилитаризация и денацификация бывшей УССР, ее нейтральный, внеблоковый статус, русский язык как государственный и налаживание цивилизованной жизни без преследования диссидентов и гонений на православие. Трампу фатально не хватает союзников в его борьбе против "глубинного государства". Мы не знаем сегодня, сумеет ли он ее выиграть. В конце концов, его дважды чуть не пристрелили во время предвыборной кампании — все очень всерьез.Добившись долгоиграющего мира на Украине, американский президент не просто решил бы много проблем на внутреннем фронте, показав американцам, что спас их от ядерной войны. Он еще и заручился бы поддержкой нашей сверхдержавы в борьбе с "глубинным государством" и его ставленниками.Нужно для этого немного — услышать и понять Россию. Мы свою позицию высказали не раз и отступать не собираемся. Теперь мяч на стороне Трампа.

https://ria.ru/20250429/merkuris-2014008590.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2014079277.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013934598.html

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аналитика, в мире, россия, сша, дональд трамп