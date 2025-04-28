https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785177.html

Лавров назвал условия для урегулирования кризиса на Украине

Лавров назвал условия для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров назвал условия для урегулирования кризиса на Украине

Россия считает нейтральный внеблоковый статус Украины и преодоление последствий правления там нацистского режима двумя необходимыми для урегулирования кризиса... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:59:00+03:00

2025-04-28T10:59:00+03:00

2025-04-28T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия считает нейтральный внеблоковый статус Украины и преодоление последствий правления там нацистского режима двумя необходимыми для урегулирования кризиса условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Исходим из того, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – одна из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса. Вторая – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия", - сказал он в интервью бразильской газете O Globo. Как отметил министр, обязательным условием также должна быть отмена введенных против РФ санкций и международное признание российской принадлежности Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Россия также будет добиваться надежных гарантий от угроз, исходящих от НАТО, ЕС и "отдельных государств-членов на наших западных границах", добавил он. Лавров также подчеркнул, что все обязательства со стороны Киева должны быть закреплены юридически, иметь механизмы обеспечения и иметь бессрочный характер. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013737348.html

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html

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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, евросоюз