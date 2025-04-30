Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро"
В Петербурге суд рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни Noize MC
Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни признанного в РФ иноагентом музыканта Noize MC* (Ивана Алексеева*) "Кооператив Лебединое озеро", сообщает руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
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"Приморский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры к Ивану Алексееву* о запрете его композиции "Кооператив "Лебединое озеро", - сообщила Лебедева.
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Из иска следует, что вышеуказанное произведение длится 4 минуты и 3 секунды и доступно по ссылкам (ссылки указаны). "Есть суждение специалиста: содержательно-смысловая направленность материала состоит в формировании негативного отношения к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам. Кроме того, в произведении используются унизительные и оскорбительные характеристики, "которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ", а также есть высказывания, направленные на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме)", - сообщает глава пресс-службы.
Уточняется, что прокуратура просит суд запретить доступ к песне по двум ссылкам. Материалы иска для рассмотрения переданы судье.
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