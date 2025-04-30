Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро" - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ozero-2014421047.html
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро"
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро" - РИА Новости, 30.04.2025
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро"
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни признанного в РФ иноагентом музыканта Noize MC* (Ивана Алексеева*) "Кооператив Лебединое РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:45:00+03:00
2025-04-30T16:45:00+03:00
россия
санкт-петербург
noize mc (иван алексеев)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156152/83/1561528381_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_4abd6912044f6f98b495eebf7c8a5a26.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни признанного в РФ иноагентом музыканта Noize MC* (Ивана Алексеева*) "Кооператив Лебединое озеро", сообщает руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов. &quot;Приморский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры к Ивану Алексееву* о запрете его композиции &quot;Кооператив &quot;Лебединое озеро&quot;, - сообщила Лебедева.Из иска следует, что вышеуказанное произведение длится 4 минуты и 3 секунды и доступно по ссылкам (ссылки указаны). "Есть суждение специалиста: содержательно-смысловая направленность материала состоит в формировании негативного отношения к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам. Кроме того, в произведении используются унизительные и оскорбительные характеристики, "которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ", а также есть высказывания, направленные на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме)", - сообщает глава пресс-службы. Уточняется, что прокуратура просит суд запретить доступ к песне по двум ссылкам. Материалы иска для рассмотрения переданы судье.* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html
https://ria.ru/20250327/noize-2007788345.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156152/83/1561528381_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_f4b5ad60f217c034374725e4d75960a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, noize mc (иван алексеев), происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Noize MC (Иван Алексеев), Происшествия
Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете песни Noize MC* "Лебединое озеро"

В Петербурге суд рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни Noize MC

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Рэпер Noize MC*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете доступа по двум ссылкам песни признанного в РФ иноагентом музыканта Noize MC* (Ивана Алексеева*) "Кооператив Лебединое озеро", сообщает руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Суд утвердил штраф рэперу Noize MC* за дискредитацию армии
15 апреля, 19:46
«

"Приморский районный суд зарегистрировал административный иск прокуратуры к Ивану Алексееву* о запрете его композиции "Кооператив "Лебединое озеро", - сообщила Лебедева.

«
Из иска следует, что вышеуказанное произведение длится 4 минуты и 3 секунды и доступно по ссылкам (ссылки указаны). "Есть суждение специалиста: содержательно-смысловая направленность материала состоит в формировании негативного отношения к представителям власти РФ, к президенту РФ и его сторонникам. Кроме того, в произведении используются унизительные и оскорбительные характеристики, "которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ", а также есть высказывания, направленные на дискредитацию органов власти, Вооруженных сил РФ (в непрямой форме)", - сообщает глава пресс-службы.
Уточняется, что прокуратура просит суд запретить доступ к песне по двум ссылкам. Материалы иска для рассмотрения переданы судье.
* Лицо, объявленное иностранным агентом в России
Рэпер Noize MC - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На "Яндекс.Музыке" заблокировали несколько песен Noize MC*
27 марта, 19:59
 
РоссияСанкт-ПетербургNoize MC (Иван Алексеев)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала