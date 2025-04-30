Рейтинг@Mail.ru
Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 30.04.2025 (обновлено: 17:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/orden-2014424440.html
Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества
Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества - РИА Новости, 30.04.2025
Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества
Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:57:00+03:00
2025-04-30T17:07:00+03:00
общество
нижний новгород
харьков
сирия
александр федорчак (военкор)
никита гольдин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014426426_107:0:836:410_1920x0_80_0_0_0ba450582905e528243c6015e6d265bb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. На церемонию награждения пригласили маму Андрея - Валентину Семёновну, сына Иван и бывшую супругу Екатерину, а также делегацию гимназии №80, где учился Андрей, и его классного руководителя Валентину Шигалову. По словам советника президента АО ТО "Красная звезда" Андрея Харькова, этот орден Панов заслужил ещё в первую свою командировку, но получил его, к сожалению, лишь теперь. "Это не только его награда – это орден Мужества всей его семьи. Вы вырастили настоящего человека и профессионала. Иван, это и твоя награда. Помни отца – он был достойнейшим человеком", – обратился к семье Харьков. Андрей начал карьеру оператора на нижегородской телекомпании "Волга". Почти без перерывов он работал в горячих точках, часто находясь на передовой. Андрей прошёл через множество конфликтов – Сирию, Нагорный Карабах, Иран, Пакистан, а затем и спецоперацию, где одна командировка сменяла другую. "Я не могла удержать его от поездок – это было бы несправедливо. Он сам сделал выбор, следуя своим принципам. Каждый раз, возвращаясь, он рассказывал о работе просто, делился переживаниями и радостью, будто хотел, чтобы мы прожили эти моменты вместе с ним", – рассказала мама героя. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также журналист "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался. Панова похоронили 29 марта в Нижнем Новгороде с воинскими почестями.
https://ria.ru/20250401/miroshnik-2008728269.html
https://ria.ru/20250417/muzhestvo-2011860675.html
нижний новгород
харьков
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014426426_269:0:816:410_1920x0_80_0_0_c1a77c184a9caae40912d4bfbd6f0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижний новгород, харьков, сирия, александр федорчак (военкор), никита гольдин
Общество, Нижний Новгород, Харьков, Сирия, Александр Федорчак (военкор), Никита Гольдин
Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества

Семье погибшего в зоне СВО оператора "Звезды" Панова вручили орден Мужества

© Фото : официальный сайт Нижний НовгородЦеремония награждения орденом Мужества (посмертно) семьи Андрея Панова, погибшего при исполнении профессионального долга в ходе СВО
Церемония награждения орденом Мужества (посмертно) семьи Андрея Панова, погибшего при исполнении профессионального долга в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : официальный сайт Нижний Новгород
Церемония награждения орденом Мужества (посмертно) семьи Андрея Панова, погибшего при исполнении профессионального долга в ходе СВО
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
На церемонию награждения пригласили маму Андрея - Валентину Семёновну, сына Иван и бывшую супругу Екатерину, а также делегацию гимназии №80, где учился Андрей, и его классного руководителя Валентину Шигалову.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Мирошник оценил реакцию международных организаций на гибель журналистов
1 апреля, 17:28
По словам советника президента АО ТО "Красная звезда" Андрея Харькова, этот орден Панов заслужил ещё в первую свою командировку, но получил его, к сожалению, лишь теперь. "Это не только его награда – это орден Мужества всей его семьи. Вы вырастили настоящего человека и профессионала. Иван, это и твоя награда. Помни отца – он был достойнейшим человеком", – обратился к семье Харьков.
Андрей начал карьеру оператора на нижегородской телекомпании "Волга". Почти без перерывов он работал в горячих точках, часто находясь на передовой. Андрей прошёл через множество конфликтов – Сирию, Нагорный Карабах, Иран, Пакистан, а затем и спецоперацию, где одна командировка сменяла другую.
«
"Я не могла удержать его от поездок – это было бы несправедливо. Он сам сделал выбор, следуя своим принципам. Каждый раз, возвращаясь, он рассказывал о работе просто, делился переживаниями и радостью, будто хотел, чтобы мы прожили эти моменты вместе с ним", – рассказала мама героя.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также журналист "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался. Панова похоронили 29 марта в Нижнем Новгороде с воинскими почестями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества
17 апреля, 16:30
 
ОбществоНижний НовгородХарьковСирияАлександр Федорчак (военкор)Никита Гольдин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала