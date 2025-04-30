https://ria.ru/20250430/orden-2014424440.html

Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества

Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества - РИА Новости, 30.04.2025

Семье погибшего журналиста "Звезды" Андрея Панова вручили орден Мужества

Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:57:00+03:00

2025-04-30T16:57:00+03:00

2025-04-30T17:07:00+03:00

общество

нижний новгород

харьков

сирия

александр федорчак (военкор)

никита гольдин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Орден Мужества вручили семье погибшего в зоне специальной военной операции оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. На церемонию награждения пригласили маму Андрея - Валентину Семёновну, сына Иван и бывшую супругу Екатерину, а также делегацию гимназии №80, где учился Андрей, и его классного руководителя Валентину Шигалову. По словам советника президента АО ТО "Красная звезда" Андрея Харькова, этот орден Панов заслужил ещё в первую свою командировку, но получил его, к сожалению, лишь теперь. "Это не только его награда – это орден Мужества всей его семьи. Вы вырастили настоящего человека и профессионала. Иван, это и твоя награда. Помни отца – он был достойнейшим человеком", – обратился к семье Харьков. Андрей начал карьеру оператора на нижегородской телекомпании "Волга". Почти без перерывов он работал в горячих точках, часто находясь на передовой. Андрей прошёл через множество конфликтов – Сирию, Нагорный Карабах, Иран, Пакистан, а затем и спецоперацию, где одна командировка сменяла другую. "Я не могла удержать его от поездок – это было бы несправедливо. Он сам сделал выбор, следуя своим принципам. Каждый раз, возвращаясь, он рассказывал о работе просто, делился переживаниями и радостью, будто хотел, чтобы мы прожили эти моменты вместе с ним", – рассказала мама героя. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также журналист "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате обстрела ВСУ в ЛНР. Корреспондент Никита Гольдин в тот момент получил тяжелые ранения, но после от полученных травм скончался. Панова похоронили 29 марта в Нижнем Новгороде с воинскими почестями.

https://ria.ru/20250401/miroshnik-2008728269.html

https://ria.ru/20250417/muzhestvo-2011860675.html

нижний новгород

харьков

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижний новгород, харьков, сирия, александр федорчак (военкор), никита гольдин