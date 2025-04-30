https://ria.ru/20250430/natsizm-2014293501.html

Песков заявил о росте нацизма на Украине

Песков заявил о росте нацизма на Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Песков заявил о росте нацизма на Украине

Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:36:00+03:00

2025-04-30T11:36:00+03:00

2025-04-30T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина оказалась страной, где ростки нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украина, к сожалению, оказалась страной, где нацизм, вот эти ростки нацизма, они стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, и эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что он должен был сделать ", - сказал Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание.Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

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