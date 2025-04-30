https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" - РИА Новости, 30.04.2025
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"
Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:53:00+03:00
2025-04-30T16:53:00+03:00
2025-04-30T17:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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луганская народная республика
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херсонская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В награждении принял участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. "Среди нас сегодня - те, кто не по долгу службы, а по зову сердца вносят весомый вклад в развитие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в поддержку наших военных на передовой. И этим людям мы хотим вручить памятный нагрудный знак "Народный фронт. Все для победы", утверждённый Центральным штабом Народного фронта", - сказала заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Петрова.
https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html
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Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"
Москвичи получили памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"