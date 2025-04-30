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Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:53 30.04.2025 (обновлено: 17:54 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/moskva-2014423370.html
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" - РИА Новости, 30.04.2025
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"
Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:53:00+03:00
2025-04-30T17:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
алексей шапошников
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В награждении принял участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. "Среди нас сегодня - те, кто не по долгу службы, а по зову сердца вносят весомый вклад в развитие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в поддержку наших военных на передовой. И этим людям мы хотим вручить памятный нагрудный знак "Народный фронт. Все для победы", утверждённый Центральным штабом Народного фронта", - сказала заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Петрова.
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , алексей шапошников, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Алексей Шапошников, День Победы
Москвичам вручили нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"

Москвичи получили памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы"

© Фото : Алексей Шапошников/ВКонтактеЗаседание Общественного совета при префекте ЦАО, посвящённом 80-летию Великой Победы
Заседание Общественного совета при префекте ЦАО, посвящённом 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Алексей Шапошников/ВКонтакте
Заседание Общественного совета при префекте ЦАО, посвящённом 80-летию Великой Победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Все для победы" вручили москвичам в среду в рамках расширенного заседания Общественного совета ЦАО, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В награждении принял участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
"Среди нас сегодня - те, кто не по долгу службы, а по зову сердца вносят весомый вклад в развитие ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в поддержку наших военных на передовой. И этим людям мы хотим вручить памятный нагрудный знак "Народный фронт. Все для победы", утверждённый Центральным штабом Народного фронта", - сказала заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Петрова.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьАлексей ШапошниковДень Победы
 
 
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