https://ria.ru/20250430/moskva-2014307003.html
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков
Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:12:00+03:00
2025-04-30T12:12:00+03:00
2025-04-30T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
москва
россия
си цзиньпин
дмитрий песков
день победы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860312758_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_530825a34b44329693f7e683f8eee53c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", - сказал представитель Кремля журналистам на полях марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html
китай
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860312758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b825c973939bc710ccc0ffb8b11c884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, москва, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, День Победы, В мире
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков
Песков: в Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 9 мая