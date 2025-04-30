Рейтинг@Mail.ru
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:12 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/moskva-2014307003.html
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков
Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:12:00+03:00
2025-04-30T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
москва
россия
си цзиньпин
дмитрий песков
день победы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860312758_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_530825a34b44329693f7e683f8eee53c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", - сказал представитель Кремля журналистам на полях марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/kiev-2014134922.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860312758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b825c973939bc710ccc0ffb8b11c884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, москва, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, День Победы, В мире
В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков

Песков: в Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 9 мая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", - сказал представитель Кремля журналистам на полях марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Politico: ряд европейских лидеров отказались от поездки в Киев на 9 мая
Вчера, 17:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайМоскваРоссияСи ЦзиньпинДмитрий ПесковДень ПобедыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала