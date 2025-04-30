https://ria.ru/20250430/moskva-2014307003.html

В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков

В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

В Москве ждут визита Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, заявил Песков

Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:12:00+03:00

2025-04-30T12:12:00+03:00

2025-04-30T12:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

москва

россия

си цзиньпин

дмитрий песков

день победы

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва ждет визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 80-летия Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся", - сказал представитель Кремля журналистам на полях марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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китай

москва

россия

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