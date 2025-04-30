https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции - РИА Новости, 30.04.2025
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции
Различные патриотические акции пройдут в Москве ко Дню победы, а также откроется штаб по встрече ветеранов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:00:00+03:00
2025-04-30T09:00:00+03:00
2025-04-30T09:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009741127_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c309d735fa1bab50c7ce0cb1be6aa69.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Различные патриотические акции пройдут в Москве ко Дню победы, а также откроется штаб по встрече ветеранов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Ко Дню Победы в столице пройдут различные патриотические акции: "Георгиевская лента", "Цветы Победы", "Спасибо герою", "Улицы героев" и "Вальс Победы", а также откроется штаб по встрече ветеранов", - говорится в сообщении. Отмечается, что волонтеры раздадут буклеты о героях, именем которых названы улицы, помогут подписать открытки с поздравлениями для героев страны, подарят георгиевские ленточки. Главными помощниками в проведении патриотических мероприятий станут более пяти тысяч человек. Кроме того, патриотические мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне станут самыми многочисленными по количеству участников. Подчеркивается, что п всему городу волонтеры будут помогать тем, кто хочет отдать дань памяти своим предкам, внести вклад в сохранение истории о подвигах героев, а главное, передать ее будущим поколениям. Также молодые москвичи возложат цветы к памятникам по всему городу и примут участие в масштабной танцевальной акции "Вальс победы".
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции
В Москве пройдут патриотические акции и откроется штаб по встрече ветеранов
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Различные патриотические акции пройдут в Москве ко Дню победы, а также откроется штаб по встрече ветеранов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Ко Дню Победы в столице пройдут различные патриотические акции: "Георгиевская лента", "Цветы Победы", "Спасибо герою", "Улицы героев" и "Вальс Победы", а также откроется штаб по встрече ветеранов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтеры раздадут буклеты о героях, именем которых названы улицы, помогут подписать открытки с поздравлениями для героев страны, подарят георгиевские ленточки. Главными помощниками в проведении патриотических мероприятий станут более пяти тысяч человек.
Кроме того, патриотические мероприятия к 80-летию победы в Великой Отечественной войне станут самыми многочисленными по количеству участников. Подчеркивается, что п всему городу волонтеры будут помогать тем, кто хочет отдать дань памяти своим предкам, внести вклад в сохранение истории о подвигах героев, а главное, передать ее будущим поколениям. Также молодые москвичи возложат цветы к памятникам по всему городу и примут участие в масштабной танцевальной акции "Вальс победы".