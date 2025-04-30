https://ria.ru/20250430/mashkov-2014470606.html

Машков рассказал Путину о новом фильме "В списках не значился"

Машков рассказал Путину о новом фильме "В списках не значился" - РИА Новости, 30.04.2025

Машков рассказал Путину о новом фильме "В списках не значился"

Народный артист России Владимир Машков рассказал президенту России Владимиру Путину о новом фильме по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:11:00+03:00

2025-04-30T19:11:00+03:00

2025-04-30T19:11:00+03:00

россия

белоруссия

казахстан

владимир машков

борис васильев

владимир путин

российское общество "знание"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков рассказал президенту России Владимиру Путину о новом фильме по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Путин в среду приехал на площадку проведения просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Мы старались сделать кино искренним, честным, захватывающим, оставив слово и замысел Бориса Васильева - нашего великого писателя с его произведением "В списках не значился". Мы очень хотим, чтобы зрители, посмотрев эту картину, разделили всю глубину переживания наших героев", - рассказал Машков в ходе встречи президента с участниками марафона. Он также отметил, что в фильме принимали участие молодые артисты театра и студенты театральной школы Олега Табакова, которые готовились "очень самоотверженно и психологически, и физически". "Эта история нас не отпускает и сейчас мы готовим спектакль, который соединим вместе с кино, когда на экране показаны батальные сцены, чего нельзя сделать в театре, а живые артисты в живом плане будут исполнять драматические сцены. Мы с нетерпением ждем премьеру в июне", - добавил Машков. Также президенту показали несколько отрывков из фильма. Фильм режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился" выйдет в широкий российский прокат 1 мая. Продюсер картины Тимур Вайнштейн рассказал журналистам, что кинокартина выйдет в прокат в Белоруссии и Казахстане. Ранее картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, который проходил в столице с 17 по 24 апреля. Главную роль лейтенанта Коли Плужникова сыграл молодой актер Владислав Миллер, Машков исполнил роль старшины Степана Матвеевича. Роман Бориса Васильева "В списках не значился" был издан в 1974 году.

https://ria.ru/20250430/putin-2014464977.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html

https://ria.ru/20250430/film-2014454181.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, казахстан, владимир машков, борис васильев, владимир путин, российское общество "знание"