https://ria.ru/20250430/marochko-2014241344.html

Марочко рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал об успехах ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 30.04.2025

Марочко рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Вооруженные силы РФ нанесли успешные удары по тыловым районам ВСУ в Харьковской области, уничтожив пункты управления, личный состав, технику, склады противника... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:02:00+03:00

2025-04-30T08:02:00+03:00

2025-04-30T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли успешные удары по тыловым районам ВСУ в Харьковской области, уничтожив пункты управления, личный состав, технику, склады противника и установки РЭБ и контрбатарейной борьбы, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки ВС РФ нанесли ряд комбинированных ударов юго-западнее Волчанска и южнее Старицы. В населенных пунктах Рубежное, Бугаевка и Верхний Салтов Харьковской области бойцы РФ поражали места скопления ВВТ и личного состава противника, ПУ, полевые склады, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что большее число успешных ударов наносилось с применением БПЛА самолетного типа "Молния".

https://ria.ru/20250415/vsu-2011282210.html

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Варвара Скокшина

россия, харьковская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины