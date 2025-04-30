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"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 30.04.2025
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11:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/magnit-2014289402.html
"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса"
"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса" - РИА Новости, 30.04.2025
"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса"
Ритейлер "Магнит" после приобретения "Азбуки вкуса" планирует сохранить ее бренд, а также ключевую управленческую команду, представители компании-покупателя при РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:18:00+03:00
2025-04-30T11:18:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
азбука вкуса
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" после приобретения "Азбуки вкуса" планирует сохранить ее бренд, а также ключевую управленческую команду, представители компании-покупателя при этом будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса", сообщает компания. Ранее в среду "Магнит" объявил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. "Магнит" планирует сохранить бренд "Азбука вкуса", а также ключевую управленческую команду, обеспечив преемственность и развитие уникального клиентского опыта, который ценят покупатели сети. Представители "Магнита" будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Азбука вкуса" оперирует 171 магазином нескольких форматов: супермаркетами "Азбука вкуса", минимаркетами "Азбука daily" и гипермаркетами "АВ маркет". "Большая часть магазинов расположена в Москве (138 торговых точек) и Московской области (23 торговых точки), остальная часть работает в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов, оказывает услуги кейтеринга и предоставляет прочие сервисы", - добавляется в релизе. Кроме того, в контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, три распределительных центра и складская инфраструктура доставки в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html
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экономика, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), азбука вкуса, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Азбука вкуса, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса"

"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбуки вкуса" и управленческую команду

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСеть магазинов "Азбука вкуса"
Сеть магазинов Азбука вкуса - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сеть магазинов "Азбука вкуса". Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" после приобретения "Азбуки вкуса" планирует сохранить ее бренд, а также ключевую управленческую команду, представители компании-покупателя при этом будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса", сообщает компания.
Ранее в среду "Магнит" объявил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
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"Магнит" планирует сохранить бренд "Азбука вкуса", а также ключевую управленческую команду, обеспечив преемственность и развитие уникального клиентского опыта, который ценят покупатели сети. Представители "Магнита" будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом "Азбуки вкуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Азбука вкуса" оперирует 171 магазином нескольких форматов: супермаркетами "Азбука вкуса", минимаркетами "Азбука daily" и гипермаркетами "АВ маркет". "Большая часть магазинов расположена в Москве (138 торговых точек) и Московской области (23 торговых точки), остальная часть работает в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов, оказывает услуги кейтеринга и предоставляет прочие сервисы", - добавляется в релизе.
Кроме того, в контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, три распределительных центра и складская инфраструктура доставки в Москве и Санкт-Петербурге.
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