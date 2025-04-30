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Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине, заявил Песков
Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине, заявил Песков
Россия расплатилась с США по ленд-лизу при президенте Владимире Путине, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:41:00+03:00
2025-04-30T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия расплатилась с США по ленд-лизу при президенте Владимире Путине, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне "Знание. Первые". Он напомнил, что 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе — в СССР начали поступать машины, самолеты, амуниция и танки. "Одиннадцать миллиардов долларов было потрачено на ленд-лиз. Это та сумма помощи, которая была нам оказана. Если это все уложить в наши современные деньги, это где-то 200 миллиардов долларов. <...> В целом, ленд-лиз – это была платная услуга. И мы как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза, Российская Федерация, мы за него полностью расплатились. И за него расплатилась Россия при Путине. В 2006 году президент Путин совершил последние платежи по ленд-лизу", — сказал Песков.Он добавил, что США поставили СССР 18 тысяч самолетов, и Россия признательна союзникам за помощь."Но мы должны также помнить, что мы произвели 118 тысяч самолетов, за годы войны произвел Советский Союз. И вот сопоставьте эти объемы", — отметил пресс-секретарь.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995195534.html
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Песков: "Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной"
Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной, без него было бы очень трудно, но СССР все равно справился бы, считает Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва за ленд-лиз расплатилась, последний платеж был совершен в 2006-м.
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россия, сша, ссср, дмитрий песков, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Россия, США, СССР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине, заявил Песков
Песков: Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине в 2006 году