Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:12 30.04.2025 (обновлено: 11:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/kreml-2014287544.html
Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ
Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ
Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:12:00+03:00
2025-04-30T11:34:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c37b9b7d7a23ac5edb555e208069551.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Мы все равно должны быть признательны нашим союзникам. Они помогли нам в этой Победе. Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог... Мы должны это ценить и не должны это забывать", - сказал Песков.Он отметил, что ленд-лиз был платной услугой."Мы как Советский Союз и потом как его правопреемница Российская Федерация за него полностью расплатились. За него расплатилась Россия при Путине в 2006 году. В 2006 году Путин совершил последние платежи по ленд-лизу", - подчеркнул он.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/nemtsy-2014286918.html
https://ria.ru/20250430/peskov-2014288805.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков: "Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной"
Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной, без него было бы очень трудно, но СССР все равно справился бы, считает Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва за ленд-лиз расплатилась, последний платеж был совершен в 2006-м.
2025-04-30T11:12
true
PT2M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e441c6fa450ccbd334d97fed852c96d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, сша, дмитрий песков
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, США, Дмитрий Песков
Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ

Песков: РФ признательна за ленд-лиз, оказанный США советскому народу в годы ВОВ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал, зачем немцы пришли в СССР в 1941 году
11:10
"Мы все равно должны быть признательны нашим союзникам. Они помогли нам в этой Победе. Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог... Мы должны это ценить и не должны это забывать", - сказал Песков.
Он отметил, что ленд-лиз был платной услугой.
"Мы как Советский Союз и потом как его правопреемница Российская Федерация за него полностью расплатились. За него расплатилась Россия при Путине в 2006 году. В 2006 году Путин совершил последние платежи по ленд-лизу", - подчеркнул он.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Нацизм жив, заявил Песков
11:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОбществоМоскваСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала