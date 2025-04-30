https://ria.ru/20250430/kreml-2014287544.html

Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ

Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025

Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ

Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:12:00+03:00

2025-04-30T11:12:00+03:00

2025-04-30T11:34:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c37b9b7d7a23ac5edb555e208069551.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР"."Мы все равно должны быть признательны нашим союзникам. Они помогли нам в этой Победе. Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог... Мы должны это ценить и не должны это забывать", - сказал Песков.Он отметил, что ленд-лиз был платной услугой."Мы как Советский Союз и потом как его правопреемница Российская Федерация за него полностью расплатились. За него расплатилась Россия при Путине в 2006 году. В 2006 году Путин совершил последние платежи по ленд-лизу", - подчеркнул он.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/nemtsy-2014286918.html

https://ria.ru/20250430/peskov-2014288805.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков: "Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной" Россия признательна США за ленд-лиз во время Великой Отечественной, без него было бы очень трудно, но СССР все равно справился бы, считает Песков.Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва за ленд-лиз расплатилась, последний платеж был совершен в 2006-м. 2025-04-30T11:12 true PT2M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, москва, сша, дмитрий песков