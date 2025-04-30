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Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала
Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:27:00+03:00
2025-04-30T20:27:00+03:00
2025-04-30T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Хотел бы обратить внимание на сохраняющийся конфликтный потенциал на Корейском полуострове. В ответ на агрессивные устремления в рамках стратегии "расширенного сдерживания" Республика Корея и Япония вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал. Хочу отметить, что КНДР полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Снизить риск повторения войны на полуострове призван также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html
япония
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япония, пхеньян, россия, сергей шойгу, брикс, в мире, южная корея, кндр (северная корея)
Япония, Пхеньян, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала
Шойгу: Сеул и Токио вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал