https://ria.ru/20250430/kndr-2014490396.html

Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала

Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала

Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:27:00+03:00

2025-04-30T20:27:00+03:00

2025-04-30T20:27:00+03:00

япония

пхеньян

россия

сергей шойгу

брикс

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_4d9f8e556253ae9cf90cdaaeb488187c.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Хотел бы обратить внимание на сохраняющийся конфликтный потенциал на Корейском полуострове. В ответ на агрессивные устремления в рамках стратегии "расширенного сдерживания" Республика Корея и Япония вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал. Хочу отметить, что КНДР полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Снизить риск повторения войны на полуострове призван также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html

япония

пхеньян

россия

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, пхеньян, россия, сергей шойгу, брикс, в мире, южная корея, кндр (северная корея)