Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/kndr-2014490396.html
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала
Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:27:00+03:00
2025-04-30T20:27:00+03:00
япония
пхеньян
россия
сергей шойгу
брикс
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_4d9f8e556253ae9cf90cdaaeb488187c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Хотел бы обратить внимание на сохраняющийся конфликтный потенциал на Корейском полуострове. В ответ на агрессивные устремления в рамках стратегии "расширенного сдерживания" Республика Корея и Япония вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал. Хочу отметить, что КНДР полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Снизить риск повторения войны на полуострове призван также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250430/mishustin-2014290725.html
япония
пхеньян
россия
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_60:0:941:661_1920x0_80_0_0_926f8c177b62242d249764e0017e05a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, пхеньян, россия, сергей шойгу, брикс, в мире, южная корея, кндр (северная корея)
Япония, Пхеньян, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Шойгу рассказал об укреплении КНДР ракетно-ядерного потенциала

Шойгу: Сеул и Токио вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Республика Корея и Япония вынуждают КНДР укреплять свой ракетно-ядерный потенциал, Пхеньян полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Хотел бы обратить внимание на сохраняющийся конфликтный потенциал на Корейском полуострове. В ответ на агрессивные устремления в рамках стратегии "расширенного сдерживания" Республика Корея и Япония вынуждают Пхеньян укреплять свой ракетно-ядерный потенциал. Хочу отметить, что КНДР полагается на него как на наиболее гарантированное средство защиты суверенитета", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
"Снизить риск повторения войны на полуострове призван также Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР", - добавил Шойгу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции дал старт строительству автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае. 30 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Мишустин прокомментировал строительство моста между Россией и КНДР
Вчера, 11:25
 
ЯпонияПхеньянРоссияСергей ШойгуБРИКСВ миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала