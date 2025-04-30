https://ria.ru/20250430/kitaj-2014458586.html

Китай снял санкции с евродепутатов, сообщили в ЕП

Китай снял санкции с евродепутатов, сообщили в ЕП - РИА Новости, 30.04.2025

Китай снял санкции с евродепутатов, сообщили в ЕП

Китайские власти согласились снять санкции с депутатов Европарламента, это позволит возобновить диалог по парламентской линии между КНР и ЕС, однако не означает РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:41:00+03:00

2025-04-30T18:41:00+03:00

2025-04-30T18:41:00+03:00

в мире

китай

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Китайские власти согласились снять санкции с депутатов Европарламента, это позволит возобновить диалог по парламентской линии между КНР и ЕС, однако не означает снятие всех проблем в двусторонних отношениях, говорится в заявлении ЕП. "Глава Европарламента Роберта Метсола проинформировала сегодня лидеров групп об отмене китайских санкций в отношении депутатов Европарламента, членов их семей и парламентских комитетов", - говорится в документе. В ЕП добавили, что "отмена китайских санкций против евродепутатов является шагом на пути к восстановлению парламентского диалога с Китаем". Однако в Европарламенте предупредили, что такой шаг Пекина не означает, что теперь европейские парламентарии будут игнорировать проблемы в двусторонних отношениях. "Парламент останется твердым защитником универсальных прав человека, фундаментальных ценностей в мире, стремясь к прозрачному взаимодействию с глобальными партнерами", - говорится в документе. Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на источник сообщило, что Европарламент достиг "завершающей стадии" переговоров с Китаем о снятии санкций с членов ЕП, введенных китайской стороной в ответ на санкции со стороны ЕС. Главы МИД ЕС в 2021 году согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека, обвинив их в преследованиях "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ МИД Китая ввел санкции в отношении 10 физлиц и четырех организаций из ЕС.

https://ria.ru/20250430/vto-2014235711.html

https://ria.ru/20250428/otnosheniya-2013762973.html

https://ria.ru/20250423/evropa-2012875435.html

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в мире, китай, пекин, роберта метсола, европарламент, евросоюз