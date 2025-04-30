Китай снял санкции с евродепутатов, сообщили в ЕП
ЕП: Китай согласился снять санкции с евродепутатов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Китайские власти согласились снять санкции с депутатов Европарламента, это позволит возобновить диалог по парламентской линии между КНР и ЕС, однако не означает снятие всех проблем в двусторонних отношениях, говорится в заявлении ЕП.
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"Глава Европарламента Роберта Метсола проинформировала сегодня лидеров групп об отмене китайских санкций в отношении депутатов Европарламента, членов их семей и парламентских комитетов", - говорится в документе.
В ЕП добавили, что "отмена китайских санкций против евродепутатов является шагом на пути к восстановлению парламентского диалога с Китаем".
Однако в Европарламенте предупредили, что такой шаг Пекина не означает, что теперь европейские парламентарии будут игнорировать проблемы в двусторонних отношениях. "Парламент останется твердым защитником универсальных прав человека, фундаментальных ценностей в мире, стремясь к прозрачному взаимодействию с глобальными партнерами", - говорится в документе.
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