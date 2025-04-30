https://ria.ru/20250430/kiev-2014439192.html
Киев использует террористические методы, заявил Шойгу
Киев использует террористические методы, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
Киев использует террористические методы, заявил Шойгу
Преступное украинское руководство, сознавая, что стратегическая инициатива находится в руках российской армии, использует террористические методы, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:45:00+03:00
2025-04-30T17:45:00+03:00
2025-04-30T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Преступное украинское руководство, сознавая, что стратегическая инициатива находится в руках российской армии, использует террористические методы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Понимая, что стратегическая инициатива "на земле" находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве "живого щита", отметил Шойгу.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430747.html
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россия, бразилия, бразилиа, сергей шойгу, брикс, киев
Россия, Бразилия, Бразилиа, Сергей Шойгу, БРИКС, Киев
Киев использует террористические методы, заявил Шойгу
Шойгу: преступное украинское руководство прибегает к террористическим методам