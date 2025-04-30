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Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов - РИА Новости, 30.04.2025
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16:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/khusity-2014417949.html
Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов
Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов - РИА Новости, 30.04.2025
Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:33:00+03:00
2025-04-30T16:33:00+03:00
в мире
аравийское море
сша
йемен
ансар алла
красное море
великобритания
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КАИР, 30 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании после заявления о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов, сообщил РИА Новости источник в движении. "Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - отметил источник. Он заверил, что запрет для британских судов "серьёзно повлияет на её экономику". США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html
аравийское море
сша
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в мире, аравийское море, сша, йемен, ансар алла, красное море, великобритания
В мире, Аравийское море, США, Йемен, Ансар Алла, Красное море, Великобритания
Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для британских судов

Хуситы запретили британским судам проход по Красному и Аравийскому морям

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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КАИР, 30 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании после заявления о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов, сообщил РИА Новости источник в движении.
"Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - отметил источник. Он заверил, что запрет для британских судов "серьёзно повлияет на её экономику".
США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.
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В миреАравийское мореСШАЙеменАнсар АллаКрасное мореВеликобритания
 
 
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