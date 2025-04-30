Рейтинг@Mail.ru
Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/izrail-2014406196.html
Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган
Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2025
Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но не пойдет на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:07:00+03:00
2025-04-30T16:07:00+03:00
в мире
израиль
турция
италия
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905892482_262:74:3072:1655_1920x0_80_0_0_8ac94079f695aa3116cbebc061ef036c.jpg
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но не пойдет на длительное перемирие. "На сегодняшний день Израиль не принял постоянного режима прекращения огня. Без давления со стороны Соединенных Штатов Израиль не намерен гарантировать постоянное прекращение огня. Похоже, что он согласится на прекращение огня на определенный период времени в обмен на освобождение заложников", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии. По его словам, МИД Турции проводит периодические переговоры о гуманитарной помощи как с западными странами, так и с палестинцами и израильской стороной. "Потому что в прошлом прекращение огня и гуманитарная помощь были двумя вопросами, которые мы решали вместе. Но сейчас голод и нищета достигли такой степени, что палестинцы могут понести большие потери среди гражданского населения вне конфликта. Поэтому мы не изменили нашу методологию, но, делая акцент на прекращении огня, мы теперь в основном делаем акцент на открытии коридора для гуманитарной помощи. Даже если стороны продолжат войну, важно, чтобы гражданское население не оказалось в заложниках и не было лишено основных потребностей" - сказал турецкий лидер. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250418/erdogan-2012113423.html
https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html
израиль
турция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905892482_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8bf1bea4f8f818cd8e9e6a2c32c4e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, италия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Турция, Италия, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган

Эрдоган: Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но не пойдет на длительное перемирие.
«
"На сегодняшний день Израиль не принял постоянного режима прекращения огня. Без давления со стороны Соединенных Штатов Израиль не намерен гарантировать постоянное прекращение огня. Похоже, что он согласится на прекращение огня на определенный период времени в обмен на освобождение заложников", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Эрдоган выразил сожаление из-за гибели палестинцев и разрушения Газы
18 апреля, 16:26
По его словам, МИД Турции проводит периодические переговоры о гуманитарной помощи как с западными странами, так и с палестинцами и израильской стороной.
«
"Потому что в прошлом прекращение огня и гуманитарная помощь были двумя вопросами, которые мы решали вместе. Но сейчас голод и нищета достигли такой степени, что палестинцы могут понести большие потери среди гражданского населения вне конфликта. Поэтому мы не изменили нашу методологию, но, делая акцент на прекращении огня, мы теперь в основном делаем акцент на открытии коридора для гуманитарной помощи. Даже если стороны продолжат войну, важно, чтобы гражданское население не оказалось в заложниках и не было лишено основных потребностей" - сказал турецкий лидер.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
13 февраля, 16:37
 
В миреИзраильТурцияИталияРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала