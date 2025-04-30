https://ria.ru/20250430/izrail-2014406196.html

Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган

Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.04.2025

Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но не пойдет на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:07:00+03:00

2025-04-30T16:07:00+03:00

2025-04-30T16:07:00+03:00

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Израиль согласится на временное прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но не пойдет на длительное перемирие. "На сегодняшний день Израиль не принял постоянного режима прекращения огня. Без давления со стороны Соединенных Штатов Израиль не намерен гарантировать постоянное прекращение огня. Похоже, что он согласится на прекращение огня на определенный период времени в обмен на освобождение заложников", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии. По его словам, МИД Турции проводит периодические переговоры о гуманитарной помощи как с западными странами, так и с палестинцами и израильской стороной. "Потому что в прошлом прекращение огня и гуманитарная помощь были двумя вопросами, которые мы решали вместе. Но сейчас голод и нищета достигли такой степени, что палестинцы могут понести большие потери среди гражданского населения вне конфликта. Поэтому мы не изменили нашу методологию, но, делая акцент на прекращении огня, мы теперь в основном делаем акцент на открытии коридора для гуманитарной помощи. Даже если стороны продолжат войну, важно, чтобы гражданское население не оказалось в заложниках и не было лишено основных потребностей" - сказал турецкий лидер. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250418/erdogan-2012113423.html

https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html

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в мире, израиль, турция, италия, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году