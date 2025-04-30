Рейтинг@Mail.ru
Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 30.04.2025 (обновлено: 16:34 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ispanija-2014413236.html
Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже
Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже - РИА Новости, 30.04.2025
Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже
Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:21:00+03:00
2025-04-30T16:34:00+03:00
в мире
испания
португалия
франция
отключение электричества в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
МАДРИД, 30 апр — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове, следует из пресс-релиза судебных властей. &quot;Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании&quot;, — говорится в сообщении.Судья отметил, что следственные действия засекретили для того, чтобы предотвратить ситуацию, которая могла бы серьезно повлиять на их результат. Речь идет о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html
испания
португалия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, португалия, франция, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Португалия, Франция, Отключение электричества в Европе
Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже

Судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по блэкауту

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 30 апр — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове, следует из пресс-релиза судебных властей.
«

"Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", — говорится в сообщении.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Скупали хамон". Очевидец рассказал о блэкауте в Испании
29 апреля, 12:01
Судья отметил, что следственные действия засекретили для того, чтобы предотвратить ситуацию, которая могла бы серьезно повлиять на их результат. Речь идет о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.
Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
 
В миреИспанияПортугалияФранцияОтключение электричества в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала