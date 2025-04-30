Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже

Судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по блэкауту
"Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", — говорится в сообщении.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.
Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
На фото: отключенные светофоры в Испании.
На фото: отключенные светофоры в Испании.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.
В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.
На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.
В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.
На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.
Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.
Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.
На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.
На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.
В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.
На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.
Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.
На фото: отключенные светофоры в Испании.
Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.
В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.
На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.
Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.
На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.
В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.
На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.