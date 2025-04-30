https://ria.ru/20250430/ispanija-2014413236.html

Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже

Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже - РИА Новости, 30.04.2025

Испанский суд засекретил расследование блэкаута из-за подозрений в саботаже

Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:21:00+03:00

2025-04-30T16:21:00+03:00

2025-04-30T16:34:00+03:00

в мире

испания

португалия

франция

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 30 апр — РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове, следует из пресс-релиза судебных властей. "Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова. Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании", — говорится в сообщении.Судья отметил, что следственные действия засекретили для того, чтобы предотвратить ситуацию, которая могла бы серьезно повлиять на их результат. Речь идет о возможной утечке важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов.Восстановить электроснабжение удалось только спустя сутки. Причины блэкаута выясняются.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

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в мире, испания, португалия, франция, отключение электричества в европе