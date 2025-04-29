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Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе - РИА Новости, 29.04.2025
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10:47 29.04.2025 (обновлено: 14:51 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/elektrichestvo-2013980067.html
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе - РИА Новости, 29.04.2025
Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе
РИА Новости, 29.04.2025
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фото
испания
португалия
отключение электричества в европе
в мире
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фото, фото, испания, португалия, отключение электричества в европе, в мире, лиссабон (город)
Фото, Испания, Португалия, Отключение электричества в Европе, В мире, Лиссабон (город)

Хаос и паника: масштабное отключение электроэнергии в Европе

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© AP Photo / Emilio Morenatti

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании.

© AP Photo / Emilio Morenatti
1 из 9
© AP Photo / Miguel Oses

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Люди в супермаркете во время массового отключения электроэнергии в Памплоне, северная Испания

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

© AP Photo / Miguel Oses
2 из 9
© Getty Images / Anadolu

На фото: отключенные светофоры в Испании.

Отключенные светофоры в Испании

На фото: отключенные светофоры в Испании.

© Getty Images / Anadolu
3 из 9
© Getty Images / Anadolu

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

Станция метро в Мадриде во время масштабного отключения электроэнергии

Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки.

© Getty Images / Anadolu
4 из 9
© Getty Images / Adri Salido

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

Люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне, Португалия

В аэропортах отключение света привело к массовым отменам и задержкам рейсов.

На фото: люди в аэропорту во время отключения электричества в Лиссабоне.

© Getty Images / Adri Salido
5 из 9
© Getty Images / Sandra Montanez

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

Покупатели и сотрудники продуктового магазина во время общего отключения электроэнергии в Барселоне, Испания

Из-за отключения электроэнергии в магазинах образовались очереди.

© Getty Images / Sandra Montanez
6 из 9
© Getty Images / Adri Salido

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

Офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия

На фото: офисные сотрудники во время отключения электроэнергии у здания банка в Лиссабоне, Португалия.

© Getty Images / Adri Salido
7 из 9
© Getty Images / Europa Press News

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

Сотрудник муниципальной полиции регулирует движение транспорта после отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.

© Getty Images / Europa Press News
8 из 9
© AP Photo / Manu Fernandez

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

Зрители на теннисном турнире Madrid Open во время общего отключения электроэнергии в Мадриде, Испания

На следующий день подачу электроэнергии удалось восстановить в большей части городов.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 9
 
ФотоИспанияПортугалияОтключение электричества в ЕвропеВ миреЛиссабон (город)
 
 
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