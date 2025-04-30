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Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане - РИА Новости, 30.04.2025
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Культура
 
13:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/iskusstvo-2014337799.html
Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане
Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане - РИА Новости, 30.04.2025
Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане
Масштабные гастроли Большого театра, Театра балета Эйфмана, Санкт-Петербургской филармонии, Третьяковской галереи и Музея Московского Кремля пройдут с мая по... РИА Новости, 30.04.2025
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2025-04-30T13:32:00+03:00
культура
китай
оман
вьетнам
петр чайковский
илья репин
борис эйфман
большой театр
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Масштабные гастроли Большого театра, Театра балета Эйфмана, Санкт-Петербургской филармонии, Третьяковской галереи и Музея Московского Кремля пройдут с мая по декабрь в Китае, Вьетнаме и Омане, сообщили РИА Новости в пресс-службе гастрольного проекта. Гастроли пройдут при поддержке ВТБ. Большой театр откроет гастрольную программу, которая пройдет с 7 по 11 мая в столице Китая, гала-концертом. Затем будет показан балет "Спящая красавица" в хореографии Григоровича на музыку Петра Чайковского. Завершит свои выступления ГАБТ гала-концертом в Шеньчжене. Санкт-Петербургская филармония отправится с гастролями по городам Китая. С 21 по 29 июня даст серию концертов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шеньчжене и Ухани. В программе музыка Прокофьева, Чайковского и Шостаковича. Третьяковская галерея летом планирует открыть выставку "Илья Репин. Лики России" в Национальном музее Пекина. Новыми направлениями зарубежных гастролей стали Вьетнам и Оман. Театр балета Бориса Эйфмана с 26 ноября по 5 декабря представит балет "Анна Каренина" по роману Толстого на музыку Чайковского в Ханое и Хошимине. В начале декабря в Омане откроется уникальная выставка "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния". В экспозиции будут представлены избранные предметы искусства из коллекции Музея Московского Кремля, отражающие восточную составляющую образа русского двора. Всего на выставке будет представлено 124 предмета из собрания Музеев Московского Кремля. Часть памятников ранее не экспонировалась за пределами России и никогда не покидала стен Московского Кремля.
https://ria.ru/20240105/gastroli-1919827406.html
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китай, оман, вьетнам, петр чайковский, илья репин, борис эйфман, большой театр, третьяковская галерея, общество
Культура, Китай, Оман, Вьетнам, Петр Чайковский, Илья Репин, Борис Эйфман, Большой театр, Третьяковская галерея, Общество
Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане

Масштабные гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАртисты в сцене из балета "Спящая красавица"
Артисты в сцене из балета Спящая красавица - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Артисты в сцене из балета "Спящая красавица" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Масштабные гастроли Большого театра, Театра балета Эйфмана, Санкт-Петербургской филармонии, Третьяковской галереи и Музея Московского Кремля пройдут с мая по декабрь в Китае, Вьетнаме и Омане, сообщили РИА Новости в пресс-службе гастрольного проекта.
Гастроли пройдут при поддержке ВТБ. Большой театр откроет гастрольную программу, которая пройдет с 7 по 11 мая в столице Китая, гала-концертом. Затем будет показан балет "Спящая красавица" в хореографии Григоровича на музыку Петра Чайковского. Завершит свои выступления ГАБТ гала-концертом в Шеньчжене.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Путин поручил помочь Большому театру в организации гастролей в Таиланд
5 января 2024, 15:07
Санкт-Петербургская филармония отправится с гастролями по городам Китая. С 21 по 29 июня даст серию концертов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шеньчжене и Ухани. В программе музыка Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.
Третьяковская галерея летом планирует открыть выставку "Илья Репин. Лики России" в Национальном музее Пекина.
Новыми направлениями зарубежных гастролей стали Вьетнам и Оман. Театр балета Бориса Эйфмана с 26 ноября по 5 декабря представит балет "Анна Каренина" по роману Толстого на музыку Чайковского в Ханое и Хошимине.
В начале декабря в Омане откроется уникальная выставка "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния". В экспозиции будут представлены избранные предметы искусства из коллекции Музея Московского Кремля, отражающие восточную составляющую образа русского двора. Всего на выставке будет представлено 124 предмета из собрания Музеев Московского Кремля. Часть памятников ранее не экспонировалась за пределами России и никогда не покидала стен Московского Кремля.
Выступление артистов Московского областного государственного академического театра Русский балет - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Московский областной театр "Русский балет" выступил в Китае
19 декабря 2024, 19:40
 
КультураКитайОманВьетнамПетр ЧайковскийИлья РепинБорис ЭйфманБольшой театрТретьяковская галереяОбщество
 
 
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