https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html

В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов

В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов - РИА Новости, 30.04.2025

В ГД предложили создать механизм выплаты пенсий студентам военных вузов

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистру обороны РФ Анне Цивилевой с предложением выработать механизм решения по вопросу... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:08:00+03:00

2025-04-30T04:08:00+03:00

2025-04-30T11:04:00+03:00

общество

амир хамитов

анна цивилева

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение замминистру обороны РФ Анне Цивилевой с предложением выработать механизм решения по вопросу начисления пенсии по потере кормильца студентам военных вузов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас определить позицию министерства о возможных путях решения данной проблемы в военных вузах", - сказано в письме. В беседе с агентством Хамитов сообщил, что в настоящее время сложилась правовая коллизия, касающаяся детей погибших ветеранов военных действий. Депутат Госдумы рассказал, что если сын погибшего героя СВО поступает в гражданский вуз, то он получает пенсию по потере кормильца и стипендию, а если же он подаёт документы в военный вуз, то пенсию по потере кормильца не получает, поскольку, начиная со второго курса, студенты подписывают контракт с министерством обороны и считаются не студентами, а контрактниками. В то же время, по мнению Хамитова, размер стипендии не позволяет обеспечить достойный уровень жизни – особенно если учесть, что среди студентов есть большое число иногородних. "А ведь речь идёт о будущей элите российской армии! Не говоря уже о том, что во многих случаях студенты военных вузов – это продолжатели военных династий, и в новом наборе абитуриентов ожидается много детей героев СВО", - добавил политик.

https://ria.ru/20250429/gosduma-2013952818.html

https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html

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общество, амир хамитов, анна цивилева, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование