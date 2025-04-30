https://ria.ru/20250430/gosduma-2014227996.html

В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий

В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий - РИА Новости, 30.04.2025

В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T01:47:00+03:00

2025-04-30T01:47:00+03:00

2025-04-30T11:07:00+03:00

общество

яна лантратова

сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях", - сказано в письме. Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные. "Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации", - сказала глава думского комитета. По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного. Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться. Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров. "Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!" - заключила Лантратова.

https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html

https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование