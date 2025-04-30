Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 30.04.2025 (обновлено: 11:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014227996.html
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий - РИА Новости, 30.04.2025
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:47:00+03:00
2025-04-30T11:07:00+03:00
общество
яна лантратова
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях", - сказано в письме. Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные. "Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации", - сказала глава думского комитета. По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного. Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться. Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров. "Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!" - заключила Лантратова.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий

Депутат Лантратова предложила создать типовой регламент работы школьных комиссий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях", - сказано в письме.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком
18 апреля, 13:24
Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные.
"Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации", - сказала глава думского комитета.
По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного.
Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться.
Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров.
"Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!" - заключила Лантратова.
Школьники старших классов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах
18 апреля, 04:09
 
ОбществоЯна ЛантратоваСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала