https://ria.ru/20250430/gosduma-2014227996.html
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий - РИА Новости, 30.04.2025
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:47:00+03:00
2025-04-30T01:47:00+03:00
2025-04-30T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях", - сказано в письме. Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные. "Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации", - сказала глава думского комитета. По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного. Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться. Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров. "Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!" - заключила Лантратова.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html
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общество, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий
Депутат Лантратова предложила создать типовой регламент работы школьных комиссий
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях", - сказано в письме.
Как рассказала Лантратова
РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные.
"Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации", - сказала глава думского комитета.
По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного.
Поэтому депутат Госдумы
предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться.
Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров.
"Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!" - заключила Лантратова.