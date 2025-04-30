Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:48 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/germanija-2014320918.html
Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии
Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии - РИА Новости, 30.04.2025
Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии
Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны и покаяния за совершенное страной во время войны зло, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:48:00+03:00
2025-04-30T12:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
германия
берлин (город)
европа
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны и покаяния за совершенное страной во время войны зло, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки в Германии. Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней Георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили ранее организаторы акции. "Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы – таких, как Георгиевская лента – очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло", - написала она в своем телеграм-канале. Матвиенко подчеркнула, что в Германии не хотят "видеть лишних напоминаний о тех, кто внёс в эту Победу решающий вклад", а также напоминаний о том, что "именно германский фашизм стал движущей силой" многомиллионых жертв и геноцида. "Ещё десять лет назад такую политическую наглость было просто невозможно представить. Сегодня же она стала закономерным следствием системных пропагандистских действий Запада по умышленному извращению истории двадцатого века", - констатировала парламентарий. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. -0-
https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253916.html
https://ria.ru/20250423/mid-2012886218.html
германия
берлин (город)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_7a69ebb0e376d49094432e56967037b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, берлин (город), европа, валентина матвиенко, совет федерации рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Германия, Берлин (город), Европа, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии

Матвиенко: Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны и покаяния за совершенное страной во время войны зло, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки в Германии.
Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней Георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили ранее организаторы акции.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Захарова прокомментировала запрет символики Победы в Германии
09:37
"Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы – таких, как Георгиевская лента – очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло", - написала она в своем телеграм-канале.
Матвиенко подчеркнула, что в Германии не хотят "видеть лишних напоминаний о тех, кто внёс в эту Победу решающий вклад", а также напоминаний о том, что "именно германский фашизм стал движущей силой" многомиллионых жертв и геноцида.
"Ещё десять лет назад такую политическую наглость было просто невозможно представить. Сегодня же она стала закономерным следствием системных пропагандистских действий Запада по умышленному извращению истории двадцатого века", - констатировала парламентарий.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. -0-
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
МИД прокомментировал заявления Германии по поводу празднования Дня Победы
23 апреля, 09:38
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГерманияБерлин (город)ЕвропаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала