Матвиенко прокомментировала запрет на георгиевские ленточки в Германии
Матвиенко: Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Германия отступает от признания итогов Второй мировой войны и покаяния за совершенное страной во время войны зло, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запрет на георгиевские ленточки в Германии.
Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней Георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили ранее организаторы акции.
"Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы – таких, как Георгиевская лента – очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло", - написала она в своем телеграм-канале.
Матвиенко подчеркнула, что в Германии не хотят "видеть лишних напоминаний о тех, кто внёс в эту Победу решающий вклад", а также напоминаний о том, что "именно германский фашизм стал движущей силой" многомиллионых жертв и геноцида.
"Ещё десять лет назад такую политическую наглость было просто невозможно представить. Сегодня же она стала закономерным следствием системных пропагандистских действий Запада по умышленному извращению истории двадцатого века", - констатировала парламентарий.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. -0-