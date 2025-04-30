https://ria.ru/20250430/fsb-2014074510.html

Начальник приемной ФСБ России: нас иногда называют "последней надеждой"

Начальник приемной ФСБ России: нас иногда называют "последней надеждой" - РИА Новости, 30.04.2025

Начальник приемной ФСБ России: нас иногда называют "последней надеждой"

ФСБ России важна любая информация, которая поможет обеспечить безопасность государства и его граждан. Такие данные спецслужба получает в том числе благодаря... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:00:00+03:00

2025-04-30T10:00:00+03:00

2025-04-30T10:00:00+03:00

интервью

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ФСБ России важна любая информация, которая поможет обеспечить безопасность государства и его граждан. Такие данные спецслужба получает в том числе благодаря своей приемной. О том, как она работает, с какими вопросами и просьбами туда приходят люди, кто с ними там беседует, и как человеку оформить свое заявление, в интервью РИА Новости рассказал начальник приемной ФСБ.– Александр Борисович, Федеральная служба безопасности обладает широкими возможностями для своей оперативной деятельности. А для чего специальной службе нужна приемная?– Приемная ФСБ России – это место, куда может лично прийти человек со своими проблемами, предложениями и жалобами. Это своеобразное "окно", через которое можно подать свое обращение в органы Федеральной службы безопасности. В приемной ФСБ России круглосуточно принимаются письменные и устные обращения граждан, даются консультации о порядке подготовки и подачи заявлений. Мы с уважением относимся к любому обратившемуся и исходим из принципов законности, гуманизма, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина и человека.– Интересно, с какими вопросами и просьбами чаще всего обращаются люди?– Круг вопросов, с которыми граждане обращаются в приемную ФСБ России, обширен – от касающихся оперативно-служебной деятельности Федеральной службы безопасности, до решения различных бытовых вопросов. Иногда люди говорят: "Вы наша последняя надежда!" С начала специальной военной операции актуальными темами обращений стали: оказание содействия в поиске и обмене попавших в плен военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, предложения о ведении боевых действий, устранение препятствий в волонтерской деятельности. Граждане, занимающие активную жизненную позицию, нередко обращаются с предложениями об оказании содействия органам безопасности, с информацией о готовящихся террористических актах, сообщениями о хищении бюджетных средств, бездействии сотрудников правоохранительных органов, несогласием с вынесенными судебными решениями. В последнее время участились обращения, поступающие от граждан бывших союзных республик, связанные с пересечением государственной границы Российской ФедерацииОтдельно хотел бы затронуть тему, связанную с обращениями в приемную о фактах мошенничества. Преступники рассылают людям через популярные мессенджеры, в том числе Telegramи WhatsApp, липовые повестки и постановления от имени ФСБ России, вводят их в заблуждение под предлогом проведения "секретных операций", похищают их денежные средства. Хочу еще раз предупредить граждан, что сотрудники ФСБ России никогда не звонят и не пишут в социальных сетях, не пересылают гражданам фотографии своих служебных удостоверений и не предлагают перевести деньги на "безопасный" или "страховой" счет.– Можете ли вы раскрыть статистику, как много людей обращаются в приемную ФСБ России?– Ежедневно к нам обращается около 50 человек. Часть из них приходит лично, некоторые пользуются телефонной связью. Кстати, номер телефона приемной 8-495-624-31-38 представлен на официальном сайте ФСБ России.– Полсотни человек в день – это немало. Как быстро у вас принимают обратившихся граждан?– Чтобы ответить на ваш вопрос, придется воспользоваться таким термином как "живая очередь". Со всеми обратившимися в приемную ФСБ России гражданами беседуют ее сотрудники. Если содержание обращения относится к компетенции органов безопасности, то для встречи с заявителем может быть приглашен сотрудник оперативного подразделения. В других случаях мы даем гражданину рекомендации, куда еще можно обратиться.– В каких случаях вы приглашаете сотрудников оперативных подразделений?– Федеральным законом "О федеральной службе безопасности" определены основные направления деятельности ФСБ России: контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с преступностью, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности и иные. По этим вопросам, повторюсь, с гражданином беседу проводит приглашенный сотрудник соответствующего подразделения.– В какие сроки рассматриваются заявления граждан?– Поданное гражданином обращение, в соответствии с законодательством, регистрируется в течение трех дней. После регистрации обращение докладывается руководству, которое принимает обоснованное решение о направлении его на рассмотрение по компетенции в соответствующий орган безопасности или в иные федеральные органы исполнительной власти. Ответ на обращение, подлежащее рассмотрению в органах безопасности, готовится в установленный законодательством срок до 30 дней с даты регистрации.– Наверняка те, кто беседует с заявителями, должны обладать соответствующими навыками? Ведь речь идет, прежде всего, об установлении доверительного контакта с каждым конкретным человеком, переступающим порог приемной?– Все сотрудники у нас имеют за плечами значительный опыт работы в органах безопасности и соответствующую профессиональную подготовку. Они умеют внимательно выслушать человека, вникнуть в просьбу и при необходимости проконсультировать, как разрешить проблему.– Приемная ФСБ России располагается в здании по адресу: город Москва, улица Кузнецкий мост, 22. Скажите, а куда еще люди могут прийти? Допустим, это хочет сделать человек в конкретном регионе. Надо ли ему ехать в столицу?– Если говорить о московском регионе, граждане могут обратиться с заявлениями в приемную Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, которая находится недалеко от нас по адресу: город Москва, улица Большая Лубянка, дом 20. Граждане также могут обратиться в территориальные органы безопасности по месту жительства, воспользоваться электронной приемной на официальном сайте ФСБ России, направить обращение почтой.– Если человек хочет сообщить о преступлении, куда он может обратиться?– С сообщениями о преступлении следует обращаться в территориальные органы безопасности, так как в их составе есть следственные подразделения. Кроме того, с сообщениями о преступлении можно обратиться в Следственное управление ФСБ России, располагающееся по адресу: город Москва, улица Энергетическая, дом 3А.– Должен ли обратившийся обладать юридическими знаниями для того, чтобы правильно составить письменное обращение, и оно наверняка было рассмотрено?– Сразу хочу сказать, что вопрос о том, составлять ли обращение самому либо обратиться за помощью к специалисту – это личный выбор самого человека. В ФСБ России рассматриваются все поступающие обращения, независимо от того, написаны они самим гражданином, либо его представителем. Все вопросы, указанные в обращении, разрешаются в соответствии с требованиями федерального законодательства.– А какие требования предъявляются к самим обращениям?– Письменное обращение должно содержать наименование органа безопасности, которому оно адресуется, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому будет направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и дату. На обращение, не содержащее фамилию и адрес лица, подавшего его, ответ не дается. Все эти требования изложены в Федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". С данным законом можно при желании ознакомиться в приемной ФСБ России.– Наверное, иногда люди, приходящие с заявлением, волнуются: а не узнает ли об этом кто другой?– Подчеркну: факт любого обращения в приемную ФСБ России не подлежит огласке сотрудниками органов безопасности. Конфиденциальность каждого заявления, персональных данных заявителя и сути вопроса гарантирована.– Разрешается ли гражданам вести аудио- и видеозапись во время личного приема?– В каждом конкретном случае мы учитываем соблюдение конституционных прав каждого гражданина – с одной стороны, на свободный поиск и получение информации, а с другой стороны, на неприкосновенность частной жизни, защиту своей чести и доброго имени. Право сотрудника, который ведет прием граждан, запретить снимать себя не нарушает право заявителя, поскольку обнародование и дальнейшее использование изображения человека допускаются только с его согласия.– Если гражданин хочет лично встретиться с руководством ФСБ России, или начальником подразделения ФСБ России, расположенного в Московском регионе, как ему поступить?– В этом случае заявитель пишет заявление с просьбой о личном приеме, в котором обозначает вопрос или проблему, планируемую к обсуждению. Важно отметить, что по объективным причинам руководство ФСБ России не всегда может встретиться лично с заявителем. В такой ситуации встречу обязательно проводит уполномоченное соответствующими руководителями должностное лицо.

https://ria.ru/20250423/fsb-2013040569.html

https://ria.ru/20250408/nak-2009986530.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001976898.html

https://ria.ru/20250418/fsb-2011932762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)