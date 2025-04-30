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"Русская Венеция": как Вышневолоцкая водная система соединила моря

"Русская Венеция": как Вышневолоцкая водная система соединила моря - РИА Новости, 30.04.2025

"Русская Венеция": как Вышневолоцкая водная система соединила моря

Перевозка грузов между Волгой и Балтийским морем долгое время затрудняли мелководье, речные пороги и тяжелые волоки на водоразделах рек. По указу Петра I была создана Вышневолоцкая водная система. После модернизации Михаила Сердюкова она стала одной из главных транспортных артерий России и способствовала развитию речного судоходства.

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Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Раньше речные пороги и водоразделы приходилось преодолевать "волоком". Тяжелый груз перекладывали в телеги, а суда ставили на бревна и переправляли по суше. Такая транспортировка сильно изматывала и занимала много времени. Как водная система смогла облегчить речное судоходство, рассказал историк, председатель Вышневолоцкого краеведческого общества Денис Ивлев:— Денис Михайлович, расскажите, как происходила транспортировка по волоку?— Как транспортировали по волоку, до сих пор непонятно, потому что в разное время он функционировал по-разному. В древние времена и вода по другому стояла, и сам волок был то длиннее, то короче. Но существует общее мнение, что суда разгружали в районе Николо-Столпинского монастыря и дальше волоком перетаскивали через болото, из которого начиналась река Тверца. Из-под Никольского монастыря судно перетаскивали в Вышневолоцкий погост, заводили в реку Цну, снова загружали туда товары и отправлялись уже вниз.— Пётр I задумал сооружение канала между Тверцой и Цной, чтобы наладить поставки стройматериалов, продовольствия и корабельного леса в недавно основанный Санкт-Петербург. А правда ли, что военные корабли для ведения Северной войны он надеялся транспортировать в Балтику прямо с воронежских верфей? Это было возможно? — Дело в том, что наша Вышневолоцкая водная система делит почетное второе место с еще одним каналом. Это Ивановский канал или Ивановская перекопь. И обеими стройками, что Ивановским каналом, что Вышневолоцким каналом, руководил князь Матвей Петрович Гагарин. Почему? Ведь они расположены совсем в разных местах. Остатки Ивановского канала сохранились в Тульской области, а Вышневолоцкий находится в Тверской. Расстояние между ними порядка 600 километров ни много ни мало. Почему у них был общий руководитель, становится понятно из контекста документов. Вероятно, Пётр планировал на полном серьезе, что суда с воронежских верфей пойдут через Ивановский канал из Дона в Волгу и дальше через — Вышневолоцкую перекопь — на север России. Уже потом стало понятно, конечно, что зашлюзовать реки так не получится. — Подготовить проект канала Петр I пригласил мастеров шлюзного дела из Голландии. Под их руководством канал вскоре и был построен. Но почему водная система уже к 1709 году пришла в запустение? — Упадок судоходства по водной системе, на самом деле, произошёл по целому ряду причин. Во-первых, не было гидротехнических специалистов здесь на водоразделе, никто не следил за состоянием всех объектов водной системы. Заилилось — никто не чистит, паводком ворота снесло — никто не ремонтирует. Случайные люди ворота шлюзов открывают, закрывают, пошлины собирают. Если судно вошло зимовать в канал, его раздавило льдом, оно утонуло, его никто не поднимает со дна. Естественно, сверху еще его и илом вдобавок ко всему накроет. Во-вторых, голландцы-то почистили все притоки Тверцы и запретили ставить перемычки, мельницы, которые приток воды в систему могли бы задерживать. Это же подтверждено было и царским указом. Однако вопреки этому указу местные жители мельниц понастроили. В-третьих, вышневолоцкие ямщики, для которых канал был конкуренцией, и скот гоняли, и постройки строили там, где не положено, осыпали берега. И все это, конечно, повлияло на то, что к 1709 году с судоходством начались проблемы. Хотя Петр I указами принуждал везти все грузы через Вышневолоцкий канал.— А чем Петру была выгодна транспортировка грузов через Вышневолоцкий канал?— Это же еще была практически первая в истории России платная дорога. За проход через канал взымались пошлины, которые должны были окупить строительство канала. Ямщикам здесь была запрещена перевозка ряда грузов. По каналу шел весь корабельный лес, хлеб, железо с Урала и многое другое. То есть все основные грузы, которыми пользуется царская Россия в ходе Северной войны, все проходит через Вышневолоцкую "перекопь", через Вышневолоцкий канал. Другими словами, это был такой стратегический проект, плюс возможность заработать деньги на содержание этого канала и окупить его постройку.В 1719 году русский купец монгольского происхождения и талантливый гидротехник-самоучка Михаил Сердюков взялся за реконструкцию Вышневолоцкой водной системы. Недостаточный для судоходства уровень воды он предложил поднять, перенаправив течение реки Шлины в новое русло. Изначально она впадала в Цну ниже Тверецкого канала и не попадала в него. В Вышнем Волочке начались масштабные строительные работы, и к 1722 году система заработала в полную силу, преобразив судоходство до неузнаваемости. Где раньше барки с грузами садились на мель, теперь спокойно проходили целые караваны.Пиком гидротехнического таланта Михаила Сердюкова стало сооружение на Цне, выше Тверецкого канала, Заводского водохранилища, в котором стало возможно накапливать воды для обеспечения стабильного судоходства по водной системе в меженные периоды. — Что в работе водной системы изменилось после образования Вышневолоцкого водохранилища?— Сердюков понимал, что здесь, на водоразделе между Тверцой и Цной, очень трудно накопить воду. В этом была основная проблема водной системы — всегда сохранялась проблема маловодья. Тогда-то у Сердюкова и рождается идея, что караван заходит в Тверецкий канал, его здесь переоснащают на сплав и дальше выпускают через Цнинский канал в озеро Мстино. Туда караван приходит, там тоже шлюз стоит. Открывают ворота, поднимается уровень воды ниже по течению, и караван пошёл дальше. И вот такая система судоходства стала называться попусковой, то есть попусками из водохранилищ, которые расположены по ходу системы. Это же не только одно Вышневолоцкое водохранилище, это ещё и Мстинское водохранилище и многие другие. То есть попусками из водохранилищ, поднимая воду на определенных участках рек, взводили караван — это взводное судоходство или подъемное судоходство от Твери до Вышнего Волочка — и справляли караван — это уже от Вышнего Волочка к Новгороду. И вот представьте себе реалии XVIII века: связи мобильной нет, Интернета нет. А благодаря отлаженной попусковой системе судоходства вышневолоцкая контора водяных коммуникаций точно знала, где и какой караван у них находится и какой участок водной системы он в этот момент проходит. Вот настолько отлаженно работала вся эта система, несмотря на свои масштабы. Она же от Волги, от Твери, до Ладожского озера, до Невы и до Санкт-Петербурга. А информация о караванах постоянно обновлялась и была всегда актуальна.— Как можно оценить значение Вышневолоцкой водной системы для российского судоходства?— Это не только старейшая из сохранившихся водных систем в России, это ещё и уникальный памятник гидротехнического искусства. Только в Вышнем Волочке водная система включают в себя четыре реки, шесть каналов, тридцать два моста и тридцать два километра набережных. Я думаю, что даже в мировой практике немного таких водных систем уцелело. Вышний Волочёк — уникальная такая точка на водоразделе рек. Таких городов в мире немного, которые стояли бы вот ровно, чтобы вода из них уходила в разные стороны. А у нас Тверца пошла в Каспий, Цна пошла из Вышнего Волочка в Балтику.Вот наше министерство туризма сделало такой бренд "Тверская Венеция". Я бы все-таки говорил вслед за новгородским генерал-губернатором Яковом Ефимовичем Сиверсом, что это "Русская Венеция". Потому что это действительно город, который стоит на каналах. Это важно, потому что, во-первых, это дорога, за счет которой строился и развивался Санкт-Петербург, за счет которой строилась и развивалась вся Российская империя, её торговля. Екатерина II, когда давала статус города Вышнему Волочку, она писала, что Вышний Волочек — есть такое селение, которое особую пользу российской коммерции приносит.Вышневолоцкую водную систему старались развивать и модернизировать на протяжении всего времени её работы. Например, благодаря Екатерине II многие гидросооружения водной системы стали гранитными. А в 1828 году удалось значительно увеличить размеры Вышневолоцкого водохранилища. Однако не все трудности были преодолены — сохранялась необходимость переоснащать грузовые суда с подъёма на спуск по рекам, скорость грузоперевозок оставалась в целом невысокой. С появлением железных дорог движение по водной системе начало сокращаться. При советской власти Вышневолоцкую водную систему решили реконструировать. На реках системы были построены небольшие гидроэлектростанции. А между Вышневолоцким водохранилищем и Тверцой прорыли Новотверецкий канал, по которому вода потекла уже в сторону Волги, а оттуда — в канал имени Москвы.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwfWT9N

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