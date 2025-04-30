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Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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20:07 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/evropa-2014485020.html
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине
Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:07:00+03:00
2025-04-30T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Саботаж Украиной моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия - это примеры недоговороспособности Киева, отметил Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - пояснил Шойгу.
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в мире, европа, украина, россия, сергей шойгу, брикс
В мире, Европа, Украина, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине

Шойгу: страны Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Саботаж Украиной моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия - это примеры недоговороспособности Киева, отметил Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
«
"К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - пояснил Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Вчера, 19:55
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияСергей ШойгуБРИКС
 
 
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