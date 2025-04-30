https://ria.ru/20250430/evropa-2014485020.html

Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине

Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине

Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:07:00+03:00

2025-04-30T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Саботаж Украиной моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия - это примеры недоговороспособности Киева, отметил Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - пояснил Шойгу.

https://ria.ru/20250430/shojgu-2014482475.html

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в мире, европа, украина, россия, сергей шойгу, брикс