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Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине
Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:07:00+03:00
2025-04-30T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине и не допустить нормализации российско-американских отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Саботаж Украиной моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия - это примеры недоговороспособности Киева, отметил Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "К таким действиям киевский режим подталкивают государства Европы. Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - пояснил Шойгу.
https://ria.ru/20250430/shojgu-2014482475.html
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в мире, европа, украина, россия, сергей шойгу, брикс
В мире, Европа, Украина, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу заявил о стремлении Европы затянуть конфликт на Украине
Шойгу: страны Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине