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Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию - РИА Новости, 30.04.2025
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16:07 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/erdogan-2014406036.html
Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию
Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию - РИА Новости, 30.04.2025
Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию
Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:07:00+03:00
2025-04-30T16:07:00+03:00
в мире
израиль
сирия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Израиль стремится посеять конфликт, кровь и слезы в нашем регионе. Он постепенно расширяет волну насилия и агрессии, начавшуюся в палестинских городах, особенно в Газе. Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии. По его словам, нападения Израиля на сирийскую территорию - это попытка "подорвать позитивный климат, который начал формироваться новой администрацией в Сирии". "То, что сделал Израиль, - это провокация, и это неприемлемо. Мы различными способами демонстрируем свою реакцию на любые попытки втянуть нашего соседа Сирию в новую трясину нестабильности. Наша забота - не усугубление конфликта в нашем регионе, а мир и спокойствие", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20241230/turtsija-1992092023.html
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в мире, израиль, сирия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Сирия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию

Эрдоган назвал атаки Израиля на Сирию попыткой посеять конфликт в регионе

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Израиль стремится посеять конфликт, кровь и слезы в нашем регионе. Он постепенно расширяет волну насилия и агрессии, начавшуюся в палестинских городах, особенно в Газе. Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
По его словам, нападения Израиля на сирийскую территорию - это попытка "подорвать позитивный климат, который начал формироваться новой администрацией в Сирии".
"То, что сделал Израиль, - это провокация, и это неприемлемо. Мы различными способами демонстрируем свою реакцию на любые попытки втянуть нашего соседа Сирию в новую трясину нестабильности. Наша забота - не усугубление конфликта в нашем регионе, а мир и спокойствие", - сказал Эрдоган.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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30 декабря 2024, 17:58
 
В миреИзраильСирияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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