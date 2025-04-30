https://ria.ru/20250430/erdogan-2014406036.html

Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию

Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию - РИА Новости, 30.04.2025

Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию

Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:07:00+03:00

2025-04-30T16:07:00+03:00

2025-04-30T16:07:00+03:00

в мире

израиль

сирия

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137546/47/1375464779_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_722bb53037ebbf2e6dfed956c5d19167.jpg

АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Израиль стремится посеять конфликт, кровь и слезы в нашем регионе. Он постепенно расширяет волну насилия и агрессии, начавшуюся в палестинских городах, особенно в Газе. Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии. По его словам, нападения Израиля на сирийскую территорию - это попытка "подорвать позитивный климат, который начал формироваться новой администрацией в Сирии". "То, что сделал Израиль, - это провокация, и это неприемлемо. Мы различными способами демонстрируем свою реакцию на любые попытки втянуть нашего соседа Сирию в новую трясину нестабильности. Наша забота - не усугубление конфликта в нашем регионе, а мир и спокойствие", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20241230/turtsija-1992092023.html

израиль

сирия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сирия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган