Эрдоган обвинил Израиль в попытке "перекинуть огонь" на Сирию
Эрдоган назвал атаки Израиля на Сирию попыткой посеять конфликт в регионе
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Атаки Израиля на Сирию - это попытка посеять конфликт в регионе, Анкара будет реагировать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Израиль стремится посеять конфликт, кровь и слезы в нашем регионе. Он постепенно расширяет волну насилия и агрессии, начавшуюся в палестинских городах, особенно в Газе. Кровь, которую они пролили в Ливане, и страдания, которые они причинили ливанскому народу, очевидны. Теперь они собираются перекинуть огонь на Сирию и пролить кровь и там", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
По его словам, нападения Израиля на сирийскую территорию - это попытка "подорвать позитивный климат, который начал формироваться новой администрацией в Сирии".
"То, что сделал Израиль, - это провокация, и это неприемлемо. Мы различными способами демонстрируем свою реакцию на любые попытки втянуть нашего соседа Сирию в новую трясину нестабильности. Наша забота - не усугубление конфликта в нашем регионе, а мир и спокойствие", - сказал Эрдоган.
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