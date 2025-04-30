https://ria.ru/20250430/erdogan-2014404825.html

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет "телефонную дипломатию" с американским коллегой Дональдом Трампом, поддерживает его видение по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:04:00+03:00

2025-04-30T16:04:00+03:00

2025-04-30T16:04:00+03:00

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украина

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дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет "телефонную дипломатию" с американским коллегой Дональдом Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине. "Мы время от времени общаемся с господином Трампом в формате телефонной дипломатии. Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс. Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем его позицию, которая учитывает чувствительность Турции. Мы видим, что мы понимаем друг друга как два лидера по ситуации в Сирии. Наш поиск примирения на разумной основе в тех областях, где мы думаем по-разному, конечно, будет продолжаться. Мы - два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.

https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012783915.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, турция, россия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган