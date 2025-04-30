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Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году
Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году - РИА Новости, 30.04.2025
Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году
Строящийся в Санкт-Петербурге Большой Смоленский мост готов уже на треть, рабочее движение по новой переправе планируется открыть в 2027 году, сообщил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:31:00+03:00
2025-04-30T14:31:00+03:00
2025-04-30T14:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Строящийся в Санкт-Петербурге Большой Смоленский мост готов уже на треть, рабочее движение по новой переправе планируется открыть в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов."Строительство Большого Смоленского моста – один из мегапроектов Санкт-Петербурга. Он реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и очень важен для решения задач нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"... Строительство идет с опережением графика. В настоящий момент общая готовность переправы достигла 34%. Планируем к 2028 году завершить мегапроект, а рабочее движение открыть еще раньше - в 2027 году", – сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.Новая переправа соединит правый и левый берег Невы на самых протяженных и загруженных участках набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра Петербурга. В улично-дорожную сеть мост будет интегрирован за счет трех крупных развязок (на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом).Ранее в январе 2025 года Беглов сообщал о возможности завершить строительство Большого Смоленского моста на год раньше плана - в 2028 году.В марте 2024 года был подписан контракт на строительство Большого Смоленского моста с АО "Дороги и Мосты". Компания взяла на себя обязательство в 2029 году завершить все работы по строительству моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 километров коммуникаций и благоустроить прилегающие территории. В апреле прошлого года началась активная фаза строительства Большого Смоленского моста - была забетонирована первая стойка опоры эстакады будущей переправы.Большой Смоленский мост будет иметь шесть автомобильных полос и две трамвайные, тротуары и велодорожку. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит регулярный пропуск судов. Переправа длиной 1,6 километра будет стоять на 10 опорах. В сведенном положении высота центральной части над водой - 15 метров.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, россия, владимир путин
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Владимир Путин
Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году
Беглов: движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Строящийся в Санкт-Петербурге Большой Смоленский мост готов уже на треть, рабочее движение по новой переправе планируется открыть в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Строительство Большого Смоленского моста – один из мегапроектов Санкт-Петербурга
. Он реализуется при поддержке президента России Владимира Путина
и очень важен для решения задач нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"... Строительство идет с опережением графика. В настоящий момент общая готовность переправы достигла 34%. Планируем к 2028 году завершить мегапроект, а рабочее движение открыть еще раньше - в 2027 году", – сказал Беглов
, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
Новая переправа соединит правый и левый берег Невы
на самых протяженных и загруженных участках набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского
в обход исторического центра Петербурга. В улично-дорожную сеть мост будет интегрирован за счет трех крупных развязок (на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом).
Ранее в январе 2025 года Беглов сообщал о возможности завершить строительство Большого Смоленского моста на год раньше плана - в 2028 году.
В марте 2024 года был подписан контракт на строительство Большого Смоленского моста с АО "Дороги и Мосты". Компания взяла на себя обязательство в 2029 году завершить все работы по строительству моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 километров коммуникаций и благоустроить прилегающие территории. В апреле прошлого года началась активная фаза строительства Большого Смоленского моста - была забетонирована первая стойка опоры эстакады будущей переправы.
Большой Смоленский мост будет иметь шесть автомобильных полос и две трамвайные, тротуары и велодорожку. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит регулярный пропуск судов. Переправа длиной 1,6 километра будет стоять на 10 опорах. В сведенном положении высота центральной части над водой - 15 метров.