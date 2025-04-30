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В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста - РИА Новости, 30.04.2025

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста

Тело одного из пропавших альпинистов из Санкт-Петербурга обнаружено в горах Северной Осетии на глубине 8 метров, сообщил в среду региональный главк ГУМЧС по... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:44:00+03:00

2025-04-30T14:44:00+03:00

2025-04-30T14:44:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Тело одного из пропавших альпинистов из Санкт-Петербурга обнаружено в горах Северной Осетии на глубине 8 метров, сообщил в среду региональный главк ГУМЧС по республике. "Тело одного из мужчин сегодня было обнаружено спасателями Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в снежной массе примерно на глубине 8 метров. Поиски осложнялись погодными условиями, а именно регулярным сходом лавин и плохой видимостью", – говорится в сообщении. Ранее, 19 февраля, в ущелье Танадон Северной Осетии после схождения лавины пропали двое туристов из Санкт-Петербурга, приехавших на ледовый фестиваль "Таймази 2025". Мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.

https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)