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В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста - РИА Новости, 30.04.2025
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14:44 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/alpinist-2014365848.html
В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста
В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста - РИА Новости, 30.04.2025
В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста
Тело одного из пропавших альпинистов из Санкт-Петербурга обнаружено в горах Северной Осетии на глубине 8 метров, сообщил в среду региональный главк ГУМЧС по... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:44:00+03:00
2025-04-30T14:44:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Тело одного из пропавших альпинистов из Санкт-Петербурга обнаружено в горах Северной Осетии на глубине 8 метров, сообщил в среду региональный главк ГУМЧС по республике. "Тело одного из мужчин сегодня было обнаружено спасателями Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в снежной массе примерно на глубине 8 метров. Поиски осложнялись погодными условиями, а именно регулярным сходом лавин и плохой видимостью", – говорится в сообщении. Ранее, 19 февраля, в ущелье Танадон Северной Осетии после схождения лавины пропали двое туристов из Санкт-Петербурга, приехавших на ледовый фестиваль "Таймази 2025". Мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего альпиниста

В горах Северной Осетии нашли тело одного из пропавших альпинистов

© РИА Новости . Альбина Олисаева | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС Северной Осетии работают после схода лавины
Спасатели МЧС Северной Осетии работают после схода лавины - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Альбина Олисаева
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Спасатели МЧС Северной Осетии работают после схода лавины. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Тело одного из пропавших альпинистов из Санкт-Петербурга обнаружено в горах Северной Осетии на глубине 8 метров, сообщил в среду региональный главк ГУМЧС по республике.
«
"Тело одного из мужчин сегодня было обнаружено спасателями Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в снежной массе примерно на глубине 8 метров. Поиски осложнялись погодными условиями, а именно регулярным сходом лавин и плохой видимостью", – говорится в сообщении.
Ранее, 19 февраля, в ущелье Танадон Северной Осетии после схождения лавины пропали двое туристов из Санкт-Петербурга, приехавших на ледовый фестиваль "Таймази 2025". Мужчины 25 и 36 лет не регистрировались в МЧС. Спасатели приостановили поиски из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи
25 февраля, 07:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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