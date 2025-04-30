https://ria.ru/20250430/aeroport-2014282244.html

Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним

Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним - РИА Новости, 30.04.2025

Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним

Название волгоградского аэропорта "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T10:52:00+03:00

2025-04-30T10:52:00+03:00

2025-04-30T10:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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волгоград

волгоградская область

михаил мишустин

андрей бочаров

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Название волгоградского аэропорта "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Международному аэропорту Волгограда официально присвоено имя "Сталинград", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это возвращает аэропорту историческое имя, которое может быть использовано дополнительно - в логотипах, вывесках, оповещениях и так далее. Географическое наименование аэропорта остается прежним", - сообщили в аэропорту. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу от ветеранов вернуть воздушной гавани историческое название. Глава государства поддержал инициативу и подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html

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волгоград

волгоградская область

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Варвара Скокшина

россия, волгоград, волгоградская область, михаил мишустин, андрей бочаров, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне