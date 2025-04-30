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Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним - РИА Новости, 30.04.2025
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10:52 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/aeroport-2014282244.html
Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним
Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним - РИА Новости, 30.04.2025
Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним
Название волгоградского аэропорта "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T10:52:00+03:00
2025-04-30T10:52:00+03:00
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Название волгоградского аэропорта "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Международному аэропорту Волгограда официально присвоено имя "Сталинград", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это возвращает аэропорту историческое имя, которое может быть использовано дополнительно - в логотипах, вывесках, оповещениях и так далее. Географическое наименование аэропорта остается прежним", - сообщили в аэропорту. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу от ветеранов вернуть воздушной гавани историческое название. Глава государства поддержал инициативу и подписал соответствующий указ.
https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html
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россия, волгоград, волгоградская область, михаил мишустин, андрей бочаров, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Михаил Мишустин, Андрей Бочаров, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Географическое название аэропорта "Сталинград" останется прежним

Географическое название аэропорта "Сталинград" в Волгограде останется прежним

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛюди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости. Название волгоградского аэропорта "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Международному аэропорту Волгограда официально присвоено имя "Сталинград", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Это возвращает аэропорту историческое имя, которое может быть использовано дополнительно - в логотипах, вывесках, оповещениях и так далее. Географическое наименование аэропорта остается прежним", - сообщили в аэропорту.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу от ветеранов вернуть воздушной гавани историческое название. Глава государства поддержал инициативу и подписал соответствующий указ.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград
Вчера, 23:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВолгоградВолгоградская областьМихаил МишустинАндрей БочаровВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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