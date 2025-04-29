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"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 29.04.2025
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03:53 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2013960043.html
"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 29.04.2025
"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
Президент США Дональд Трамп, принуждая к миру Владимира Зеленского, уничтожает его имидж и лишает поддержки, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:53:00+03:00
2025-04-29T03:53:00+03:00
в мире
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дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принуждая к миру Владимира Зеленского, уничтожает его имидж и лишает поддержки, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Происходит уничтожение его (Зеленского. — Прим. ред) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов", — написал парламентарий.По словам депутата, то, действия Трампа для Зеленского страшнее любых санкций и расследований, потому что они уничтожают имидж главы киевского режима."Из грязи – в князи: обратное превращение", — резюмировал Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013943983.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Уничтожение": в Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского

Депутат Дубинский: Трамп уничтожает имидж Зеленского и лишает поддержки

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принуждая к миру Владимира Зеленского, уничтожает его имидж и лишает поддержки, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Происходит уничтожение его (Зеленского. — Прим. ред) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов", — написал парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик
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По словам депутата, то, действия Трампа для Зеленского страшнее любых санкций и расследований, потому что они уничтожают имидж главы киевского режима.
"Из грязи – в князи: обратное превращение", — резюмировал Дубинский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием конфликта на Украине или пришло время сосредоточиться на других вопросах.
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