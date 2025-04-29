https://ria.ru/20250429/vystavka-2014191594.html

В Российской академии художеств открыли выставку к 80-летию Победы

В Российской академии художеств открыли выставку к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.04.2025

В Российской академии художеств открыли выставку к 80-летию Победы

Выставочный проект "Вера-Подвиг-Победа", приуроченный к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Российской академии художеств во... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:01:00+03:00

2025-04-29T20:01:00+03:00

2025-04-29T20:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

санкт-петербург

москва

виктория калинина

андрей ковальчук

андрей мыльников

российская академия художеств

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Выставочный проект "Вера-Подвиг-Победа", приуроченный к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, открылся в Российской академии художеств во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия выставки приняли участие члены Академии художеств, среди которых первый вице-президент Виктор Калинин, вице-президент Татьяна Кочемасова, член президиума Андрей Ковальчук и другие. "Сегодня мы открываем масштабный выставочный проект "Вера - Подвиг - Победа". Это потрясающие произведения наших академиков разных поколений, посвященные Великой Победе... Это действительно уникальное пространство памяти, которую хранит сейчас Российская академия художеств", - сказала на открытии Кочемасова. В рамках экспозиции представлено около 200 экспонатов, среди которых живопись, графика, скульптура, плакаты, фотоматериалы, архивные документы и мультимедиа - из музейного фонда Российской академии художеств, Студии военных художников имени Грекова и Студии художников имени Верещагина МВД России, Вологодской областной картинной галереи и Мемориального музея "Творческой мастерской Коненкова", а также архива и библиотеки РАХ в Санкт-Петербурге и Москве, телеканала "Звезда" и Международной медиагруппы "Россия сегодня", творческих мастерских РАХ в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, авторских коллекций и частных собраний. Выставку наполнили произведения нескольких поколений художников – от академиков-ветеранов Великой Отечественной войны, художников поколения шестидесятников и семидесятников до современных художников молодого поколения. Среди них работы Бориса Неменского, Льва Кербеля, Владимира Переяславца, Евгения Вучетича, Сергея Конёнкова, Анны Остроумовой-Лебедевой, Евгения Лансере, Сергея и Алексея Ткачёвых, Ефрема Зверькова, Андрея Мыльникова, Виктора Иванова, Петра Оссовского, Павла Никонова, Зураба Церетели, Татьяны Назаренко, Ирины Старженецкой, Виктора Калинина, Александра Теслика, Андрея Ковальчука, Василия Нестеренко, Любови Савельевой, Хамида Савкуева, Айдына Зейналова и других. Экспозиция представлена в 14 залах и поделена на разделы, посвященные разным периодам Великой Отечественной войны. Многие произведения художников-фронтовиков выполнены на фронте. Большой раздел посвящён защитникам Отечества, потомкам героев Великой Отечественной войны. Кроме того, отдельные залы посвящены событиям сегодняшних дней - специальной военной операции (СВО). Также представлены работы военнослужащих с мастер-классов в рамках программы реабилитации после СВО. Уникальные фото и видеоматериалы, фрагменты фильма "Предчувствие Победы" Российской академии художеств с воспоминаниями академиков-фронтовиков Бориса Неменского, Сергея и Алексея Ткачёвых, Григория Ястребенецкого и Григория Ушаева наполнили раздел специальный раздел проекта. В рамках проекта предусмотрен показ ряда документальных фильмов, творческие встречи с участниками, специальные экскурсии, а также запланирован круглый стол "Вера-Подвиг-Победа: изобразительное искусство и сохранение исторической памяти". Выставка будет доступна для посетителей по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html

https://ria.ru/20250425/kultura-2013334762.html

https://ria.ru/20250425/gusev-2013370051.html

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

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россия, санкт-петербург, москва, виктория калинина, андрей ковальчук, андрей мыльников, российская академия художеств, 80-летие победы в великой отечественной войне