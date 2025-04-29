https://ria.ru/20250429/vuz-2014216883.html

Медицинский вуз в Петербурге заподозрили в фиктивном приеме экзаменов

Медицинский вуз в Петербурге заподозрили в фиктивном приеме экзаменов - РИА Новости, 29.04.2025

Медицинский вуз в Петербурге заподозрили в фиктивном приеме экзаменов

Медицинский вуз Петербурга заподозрили в фиктивном приеме экзаменов за взятки, для проведения следственных действий были доставлены к следователю 30 студентов,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:53:00+03:00

2025-04-29T22:53:00+03:00

2025-04-29T22:53:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Медицинский вуз Петербурга заподозрили в фиктивном приеме экзаменов за взятки, для проведения следственных действий были доставлены к следователю 30 студентов, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Следствием установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на банковскую карту 71 тысячу рублей и передал их сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов", - говорится в сообщении пресс-службы. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве). "Сегодня в следственный отдел по Выборгскому району доставлены около 30 студентов заведения для проведения с ними следственных действий, по результатам которых их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе городского Главка СК. Отмечается, что следователями проведен комплекс мероприятий, в ходе которых установлены двое преподавателей, которые привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Источник РИА Новости в оперативных службах города сообщил, что речь идет о выпускнике Педиатрического университета, который передавал взятки преподавателям. В Педиатрическом университете сообщили, что противоправные действия в стенах вуза пресекаются при активной поддержке администрации и "не являются системными". "Признанная виновной доцент кафедры анатомии уже понесла наказание за коррупционные действия. Данный случай является единичным и не отражает системных проблем; функционирование университета остается стабильным и не подверглось негативному влиянию", - говорится в сообщении в Telegram-канале вуза. При этом добавляется, что "администрация вуза и ректорат в курсе ситуации и способствуют следственным органам в решении всех задач, так как заинтересованы в полном очищении своих рядов от недобросовестных людей".

https://ria.ru/20250421/rosobrnadzor-2012468728.html

https://ria.ru/20250428/politsejskie-2013793360.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)