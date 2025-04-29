https://ria.ru/20250429/vs-2013970228.html

ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко

ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 29.04.2025

ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко

Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:12:00+03:00

2025-04-29T08:12:00+03:00

2025-04-29T08:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта. Сейчас идет активное выдавливание и оттеснение боевиков в западном направлении", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на данном участке фронта, нарастив применение ударных дронов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины