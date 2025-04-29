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ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vs-2013970228.html
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 29.04.2025
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:12:00+03:00
2025-04-29T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта. Сейчас идет активное выдавливание и оттеснение боевиков в западном направлении", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на данном участке фронта, нарастив применение ударных дронов.
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко

Марочко: ВС России совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта. Сейчас идет активное выдавливание и оттеснение боевиков в западном направлении", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на данном участке фронта, нарастив применение ударных дронов.
Часов Яр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВС России закрепились на территории огнеупорного завода в Часовом Яре
13 января, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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