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ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 29.04.2025
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:12:00+03:00
2025-04-29T08:12:00+03:00
2025-04-29T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские силы продвинулись на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и заняли новые позиции, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После небольшого интервала и позиционных боев в Часов Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта. Сейчас идет активное выдавливание и оттеснение боевиков в западном направлении", - рассказал РИА Новости эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию на данном участке фронта, нарастив применение ударных дронов.
https://ria.ru/20250113/svo-1993539134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России продвинулись в районе Часова Яра, заявил Марочко
Марочко: ВС России совершили рывок и продвинулись в районе Часова Яра