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Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:13:00+03:00
2025-04-29T22:13:00+03:00
2025-04-29T22:13:00+03:00
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Оливер Стоун на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что нельзя забывать о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России. "Вторая мировая для США - это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего", - приводит Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, подписав цитату словами: "Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание. Первые". Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
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сша, россия, москва, оливер стоун, маргарита симоньян, российское общество "знание", великая отечественная война (1941-1945)
США, Россия, Москва, Оливер Стоун, Маргарита Симоньян, Российское общество "Знание", Великая Отечественная война (1941-1945)
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
Симоньян оценила слова Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне