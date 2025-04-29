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Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
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22:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе РИА Новости, 29.04.2025
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2025-04-29T22:13:00+03:00
сша
россия
москва
оливер стоун
маргарита симоньян
российское общество "знание"
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Оливер Стоун на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что нельзя забывать о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России. "Вторая мировая для США - это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего", - приводит Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, подписав цитату словами: "Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание. Первые". Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html
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сша, россия, москва, оливер стоун, маргарита симоньян, российское общество "знание", великая отечественная война (1941-1945)
США, Россия, Москва, Оливер Стоун, Маргарита Симоньян, Российское общество "Знание", Великая Отечественная война (1941-1945)
Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ

Симоньян оценила слова Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне.
Оливер Стоун на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что нельзя забывать о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России.
Обращение Маргариты Симоньян к участникам акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Симоньян обратилась к участникам акции "Георгиевская ленточка"
24 апреля, 11:34
"Вторая мировая для США - это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего", - приводит Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, подписав цитату словами: "Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание. Первые".
Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Симоньян рассказала, почему народы СССР жили дружно
14 апреля, 01:28
 
СШАРоссияМоскваОливер СтоунМаргарита СимоньянРоссийское общество "Знание"Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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