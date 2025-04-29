https://ria.ru/20250429/vov-2014212086.html

Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ

Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025

Симоньян оценила слова кинорежиссера Стоуна о победе русских в ВОВ

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе РИА Новости, 29.04.2025

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россия

москва

оливер стоун

маргарита симоньян

российское общество "знание"

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила слова американского кинорежиссера Оливера Стоуна о победе русских во Второй мировой войне. Оливер Стоун на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что нельзя забывать о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России. "Вторая мировая для США - это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего", - приводит Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, подписав цитату словами: "Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне "Знание. Первые". Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".

https://ria.ru/20250424/simonyan--2013143514.html

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сша, россия, москва, оливер стоун, маргарита симоньян, российское общество "знание", великая отечественная война (1941-1945)