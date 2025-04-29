https://ria.ru/20250429/vov-2014006061.html

Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды

Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды

События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:30:00+03:00

2025-04-29T11:30:00+03:00

2025-04-29T11:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

дмитрий медведев

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_34f79921a84ab8046024d0ef4c6694f7.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты - 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005881.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)