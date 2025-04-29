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Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:30 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/vov-2014006061.html
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды
События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:30:00+03:00
2025-04-29T11:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты - 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014005881.html
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москва, россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды

Медведев: события времен ВОВ стали мерилом правды, справедливости и патриотизма

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
«
"Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты - 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу", - сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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