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Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды
События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:30:00+03:00
2025-04-29T11:30:00+03:00
2025-04-29T11:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. События времен Великой Отечественной войны стали мерилом правды, справедливости, истинного патриотизма и верности долгу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Все мероприятия, сам марафон проходит в преддверии святой для нас даты - 80-летия Великой Победы. События тех лет, беспримерный подвиг прошлых поколений России давно уже в нашей стране стали мерилом правды и справедливости, примером мужества и стойкости, истинного патриотизма и верности своему долгу", - сказал Медведев. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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москва, россия, дмитрий медведев, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Медведев назвал события Великой Отечественной войны мерилом правды
Медведев: события времен ВОВ стали мерилом правды, справедливости и патриотизма