https://ria.ru/20250429/volodin-2014019151.html

Володин назвал защиту исторической правды одним из приоритетов СГ

Володин назвал защиту исторической правды одним из приоритетов СГ - РИА Новости, 29.04.2025

Володин назвал защиту исторической правды одним из приоритетов СГ

Защита исторической правды является одним из приоритетов Союзного государства, необходимо сделать всё, чтобы законодательного обеспечить принятые решения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:13:00+03:00

2025-04-29T12:13:00+03:00

2025-04-29T12:13:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Защита исторической правды является одним из приоритетов Союзного государства, необходимо сделать всё, чтобы законодательного обеспечить принятые решения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в этой части, заявил председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Если говорить о защите исторической правды, один из ключевых приоритетов Союзного государства именно эта работа. Мы со своей стороны постараемся сделать всё для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые в этой части нашими главами государств - Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко", - сказал Володин на пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он отметил, что Путин и Лукашенко, как и главы других государств, в своей повседневной деятельности делают всё для того, чтобы сохранить историческую память, защитить её, чтобы она передавалась будущим поколениям. Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. -0-

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белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, вячеслав володин, госдума рф, снг, россия, политика