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Внук де Голля предложил обсудить приглашение западных делегатов в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025
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17:09 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/volgograd-2014131905.html
Внук де Голля предложил обсудить приглашение западных делегатов в Волгоград
Внук де Голля предложил обсудить приглашение западных делегатов в Волгоград - РИА Новости, 29.04.2025
Внук де Голля предложил обсудить приглашение западных делегатов в Волгоград
Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль предложил парламентариям обсудить приглашение западных РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:09:00+03:00
2025-04-29T17:09:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль предложил парламентариям обсудить приглашение западных представителей в Волгоград. Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств. "Сталинград – это пример сопротивления. Я хочу, чтобы все присутствующие в зале дипломаты и парламентарии говорили о том, чтобы пригласить представителей Запада. Пусть они приедут в Сталинград и увидят, что такое сопротивление и многополярный мир, за который мы должны бороться. В этом состоит наш долг", - сказал де Голль на пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Де Голль подчеркнул, что Россия подает пример того, за что боролся Шарль де Голль, и для него большая честь посетить Волгоград - город русского патриотизма. "От лица генерала Де Голля я хочу выразить восхищение сопротивлению советской армии перед лицом фашистских захватчиков", - добавил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Волгоград, Россия, Белоруссия, Шарль де Голль, СНГ, День Победы
Внук де Голля предложил обсудить приглашение западных делегатов в Волгоград

Пьер де Голль предложил обсудить приглашение западных представителей в Волгоград

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПьер де Голль
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пьер де Голль. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Внук генерала Шарля де Голля, основателя и первого президента Пятой Французской республики, Пьер де Голль предложил парламентариям обсудить приглашение западных представителей в Волгоград.
Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие — общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
"Сталинград – это пример сопротивления. Я хочу, чтобы все присутствующие в зале дипломаты и парламентарии говорили о том, чтобы пригласить представителей Запада. Пусть они приедут в Сталинград и увидят, что такое сопротивление и многополярный мир, за который мы должны бороться. В этом состоит наш долг", - сказал де Голль на пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Де Голль подчеркнул, что Россия подает пример того, за что боролся Шарль де Голль, и для него большая честь посетить Волгоград - город русского патриотизма.
"От лица генерала Де Голля я хочу выразить восхищение сопротивлению советской армии перед лицом фашистских захватчиков", - добавил он.
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