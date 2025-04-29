В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи
Суд в Волгограде приговорил поджигателей вышек сотовой связи к 13 годам колонии
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По данным суда, двое 19-летних волгоградцев в июне 2024 года по заданию спецслужб Украины дважды подожгли базовую станцию одного из сотовых операторов, свои действия они снимали на телефон для предоставления отчета куратору. Затем, отмечается в сообщении, один из них, получил в качестве оплаты криптовалюту, которую он смог вывести себе на банковский счет. По информации суда, молодые люди получили еще одно задание от украинских спецслужб: поджечь тепловозы, локомотивы и цистерны на железнодорожной станции. Они даже успели приобрести необходимый инвентарь для совершения диверсии, но не смогли ее исполнить, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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Во вторник Волгоградской областной суд признал их виновными в диверсиях, отмывании денежных средств, а также в попытке совершить еще одну диверсию.
"По совокупности преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: (ФИО – ред.) - 13 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 60 тысяч рублей; (ФИО – ред.) - 13 лет. Отбывать наказание осужденные будут исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.