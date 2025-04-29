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В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи - РИА Новости, 29.04.2025
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15:52 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/volgograd-2014097417.html
В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи
В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи - РИА Новости, 29.04.2025
В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи
Суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:52:00+03:00
2025-04-29T15:52:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. По данным суда, двое 19-летних волгоградцев в июне 2024 года по заданию спецслужб Украины дважды подожгли базовую станцию одного из сотовых операторов, свои действия они снимали на телефон для предоставления отчета куратору. Затем, отмечается в сообщении, один из них, получил в качестве оплаты криптовалюту, которую он смог вывести себе на банковский счет. По информации суда, молодые люди получили еще одно задание от украинских спецслужб: поджечь тепловозы, локомотивы и цистерны на железнодорожной станции. Они даже успели приобрести необходимый инвентарь для совершения диверсии, но не смогли ее исполнить, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Во вторник Волгоградской областной суд признал их виновными в диверсиях, отмывании денежных средств, а также в попытке совершить еще одну диверсию. "По совокупности преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: (ФИО – ред.) - 13 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 60 тысяч рублей; (ФИО – ред.) - 13 лет. Отбывать наказание осужденные будут исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20250425/fsb-2013465379.html
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Происшествия, Украина, Волгоград, Волгоградская область, Волгоградский областной суд, Россия
В Волгограде осудили двух человек за поджог вышек сотовой связи

Суд в Волгограде приговорил поджигателей вышек сотовой связи к 13 годам колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
По данным суда, двое 19-летних волгоградцев в июне 2024 года по заданию спецслужб Украины дважды подожгли базовую станцию одного из сотовых операторов, свои действия они снимали на телефон для предоставления отчета куратору. Затем, отмечается в сообщении, один из них, получил в качестве оплаты криптовалюту, которую он смог вывести себе на банковский счет. По информации суда, молодые люди получили еще одно задание от украинских спецслужб: поджечь тепловозы, локомотивы и цистерны на железнодорожной станции. Они даже успели приобрести необходимый инвентарь для совершения диверсии, но не смогли ее исполнить, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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Во вторник Волгоградской областной суд признал их виновными в диверсиях, отмывании денежных средств, а также в попытке совершить еще одну диверсию.
"По совокупности преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: (ФИО – ред.) - 13 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 60 тысяч рублей; (ФИО – ред.) - 13 лет. Отбывать наказание осужденные будут исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.
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