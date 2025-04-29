Ветеран ВОВ из Кемерово станцевал вальс со следователем СК
Ветеран ВОВ из Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс со следователем СК
© Фото : Следком Кузбасса/TelegramВетеран Анатолий Терехов из города Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс в паре со следователем регионального СУ СК
Ветеран Анатолий Терехов из города Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс в паре со следователем регионального СУ СК
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КЕМЕРОВО, 29 апр - РИА Новости. Ветеран Анатолий Терехов из города Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс в паре со следователем регионального СУ СК, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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"В сквере Юности города Кемерово состоялась торжественная церемония, посвященная 80-летию Победы. Мероприятие было организовано сотрудниками регионального управления Следственного комитета России и кадетами профильного кадетского класса "следственное дело" и стало данью уважения молодого поколения герою, прошедшему через испытания Великой Отечественной войны: Терехову, ставшему олицетворением мужества, стойкости, патриотизма и преданности Родине", - рассказали агентству в пресс-службе СУ СК.
Собеседница агентства отметила, что именно из сквера Юности уходили на фронт молодые люди, полные надежд и готовые к самопожертвованию ради своей Родины. Именно здесь по инициативе самого Терехова установлена скульптурная композиция "Школьный вальс", прототипами танцующих пар в которой стали легендарные Герои войны Вера Волошина и Юрий Двужильный.
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"Призванный на фронт в 1944 году в возрасте всего 18 лет, Анатолий Михайлович стал участником ожесточенных боев на 2-м Белорусском фронте, служил в 183-й танковой бригаде 10-го танкового корпуса 5-й гвардейской краснознаменной танковой армии", - говорится в сообщении ведомства.
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Под звуки "Встречного марша Преображенского полка" в исполнении оркестра Президентского кадетского училища участники мероприятия встретили почетного гостя. Помощник руководителя следственного управления Анна Ненашкина зачитала ветерану поздравление с 80-летним Победы от имени председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отметив значимость вклада Терехова в патриотическое воспитание молодежи. Также ветерана поздравили сотрудники ведомства и кадеты.
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"Завершением церемонии стал хореографический номер ансамбля "Звезда Надежды" Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС: нежный и величественный "Майский вальс". Анатолий Михайлович вопреки своему преклонному возрасту принял участие в танце, изящно закружившись в паре со следователем следственного отдела по Кемеровскому району Еленой Шкуратовой", - подчеркнули в СУ СК региона.