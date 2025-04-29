https://ria.ru/20250429/veteran-2014086432.html

Ветеран ВОВ из Кемерово станцевал вальс со следователем СК

Ветеран ВОВ из Кемерово станцевал вальс со следователем СК - РИА Новости, 29.04.2025

Ветеран ВОВ из Кемерово станцевал вальс со следователем СК

Ветеран Анатолий Терехов из города Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс в паре со следователем регионального СУ СК, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:29:00+03:00

2025-04-29T15:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кемерово

россия

польша

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великая отечественная война (1941-1945)

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КЕМЕРОВО, 29 апр - РИА Новости. Ветеран Анатолий Терехов из города Кемерово, которому 99 лет, станцевал вальс в паре со следователем регионального СУ СК, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В сквере Юности города Кемерово состоялась торжественная церемония, посвященная 80-летию Победы. Мероприятие было организовано сотрудниками регионального управления Следственного комитета России и кадетами профильного кадетского класса "следственное дело" и стало данью уважения молодого поколения герою, прошедшему через испытания Великой Отечественной войны: Терехову, ставшему олицетворением мужества, стойкости, патриотизма и преданности Родине", - рассказали агентству в пресс-службе СУ СК. Собеседница агентства отметила, что именно из сквера Юности уходили на фронт молодые люди, полные надежд и готовые к самопожертвованию ради своей Родины. Именно здесь по инициативе самого Терехова установлена скульптурная композиция "Школьный вальс", прототипами танцующих пар в которой стали легендарные Герои войны Вера Волошина и Юрий Двужильный. "Призванный на фронт в 1944 году в возрасте всего 18 лет, Анатолий Михайлович стал участником ожесточенных боев на 2-м Белорусском фронте, служил в 183-й танковой бригаде 10-го танкового корпуса 5-й гвардейской краснознаменной танковой армии", - говорится в сообщении ведомства. Ветеран участвовал в освобождении северной Польши в январе 1945 года. Победу встретил под Краковом, получив тяжелую контузию в боях за город. За героизм и самоотверженность был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также другими многочисленными медалями. Под звуки "Встречного марша Преображенского полка" в исполнении оркестра Президентского кадетского училища участники мероприятия встретили почетного гостя. Помощник руководителя следственного управления Анна Ненашкина зачитала ветерану поздравление с 80-летним Победы от имени председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отметив значимость вклада Терехова в патриотическое воспитание молодежи. Также ветерана поздравили сотрудники ведомства и кадеты. "Завершением церемонии стал хореографический номер ансамбля "Звезда Надежды" Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС: нежный и величественный "Майский вальс". Анатолий Михайлович вопреки своему преклонному возрасту принял участие в танце, изящно закружившись в паре со следователем следственного отдела по Кемеровскому району Еленой Шкуратовой", - подчеркнули в СУ СК региона.

https://ria.ru/20250429/burjatija-2013972545.html

https://ria.ru/20250425/veteran-2013527099.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995769900.html

кемерово

россия

польша

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кемерово, россия, польша, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне