https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

В Испании подсчитали ущерб от масштабного отключения электроэнергии

В Испании подсчитали ущерб от масштабного отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании подсчитали ущерб от масштабного отключения электроэнергии

Ущерб от масштабного отключения электроэнергии оценивают в Испании примерно в миллиард евро, пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные аналитиков. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:15:00+03:00

2025-04-29T10:15:00+03:00

2025-04-29T12:47:00+03:00

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испания

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антониу кошта

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отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ущерб от масштабного отключения электроэнергии оценивают в Испании примерно в миллиард евро, пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные аналитиков. Как отмечает газета, если бы вся работа в Испании полностью остановилась на целый день, ущерб мог бы достичь отметки в 4,5 миллиарда евро — именно столько страна производит в среднем в день. Но поскольку в некоторых секторах отключение произошло во второй половине рабочего дня, а проблему решили на несколько часов, то на практике все указывает на то, что ущерб будет существенно меньше. "Есть виды деятельности, которые прекращаются, <…> но есть и такие, которые можно возобновить позже", — заявил изданию профессор экономики Университета Севильи Мануэль Идальго.По его мнению, издержки, скорее всего, будут низкими, а сумма ущерба не превысит миллиард евро. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Во многих городах движение оказалось парализованным из-за неработающих светофоров. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. К утру электроснабжение восстановили почти на всей территории Испании.Причина блэкаута выясняется. Как заявлял оператор электросетей Red Eléctrica, к этому могли привести сильные колебания потока мощности. Португальский оператор электросетей REN утверждает, что причиной стало редкое атмосферное явление, вызванное экстремальными температурными перепадами.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013958256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться. 2025-04-29T10:15 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, испания, севилья, португалия, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе